Bermúdez de Castro, sobre la sentencia del TJUE: "Respetamos escrupulosamente la ley"

ZARAGOZA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, ha matizado las argumentaciones que consideran que la justicia europea avala que los interinos pasen a ser fijos en la Administración y ha asegurado que la Administración autonómica respeta "escrupulosamente la ley".

Roberto Bermúdez de Castro ha recordado que la sentencia que se ha dado a conocer este jueves está "en línea" con la del pasado mes de febrero y ha mantenido el discurso que siempre ha defendido al abordar la situación de la interinidad en la Administración y la forma de resolverlo.

En este sentido, ha orillado cualquier postura maximalista y ha puesto el foco en que hacen "lo que dice la Ley" y lo cumplen "de forma escrupulosa".

"Contra los interinos no tenemos absolutamente nada y estamos aguantando estoicamente declaraciones de algún sindicato en concreto, y de alguna dirigente de un sindicato concreto que nos empezamos a hartar, porque hace descalificaciones que no son justas. Derecho a manifestarse y a expresar las ideas, por supuesto; a insultar, no", ha recalcado.

El consejero ha recordado que tanto el anterior responsable del departamento, Carlos Pérez Anadón, como él mismo fueron llevados a la Fiscalía con datos "absolutamente falsos".

De acuerdo con ese respeto escrupuloso a la Ley y teniendo en cuenta que la propia sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictamina que "hay que aplicarla siempre que dicha medida no contravenga el orden jurídico nacional", el consejero de Hacienda y Administración Pública ha recalcado que "si los tribunales españoles determinan que hay que cambiar los criterios de acceso a la Función Pública, el Gobierno de Aragón lo hará".

A día de hoy hay dos maneras de acceder a Función Pública: por medio de una oposición o por una serie procesos de estabilización de la plantilla cuya parte de la nota atiende a una serie de años en la Administración e incluso por concurso de méritos, donde no hay examen, y es para personas que "injustamente llevan muchos años trabajando en el Gobierno de Aragón o en cualquier otra Administración".