Bielsa se enfoca en arraigar población con nuevos equipamientos sin descuidar el turismo: "Somos un pueblo muy dinámico"

BIELSA (HUESCA), 21 (EUROPA PRESS)

El municipio de Bielsa continúa enfocado este 2025 en arraigar población y ofrecer a sus vecinos, así como a potenciales pobladores, todos los equipamientos necesarios para que desarrollen su proyecto de vida. Sin embargo, este reto no implica descuidar el turismo, una actividad que consideran uno de sus "pilares económicos", para cuyo impulso en la zona no cesan las inversiones de empresarios particulares.

Así lo ha explicado su alcalde, Miguel Noguero, en declaraciones a Europa Press, quien ha destacado: "Somos un pueblo muy dinámico". Esta localidad pirenaica, perteneciente a la Comarca de Sobrarbe, ha logrado su mejor dato de vecinos censados a principios de año al rozar los 500, según el último padrón.

"Siempre nos hemos estado esforzando por dar servicios a la ciudadanía, sobre todo educativos, para que la gente pueda estar aquí. Todo ayuda y, de momento, en Bielsa no perdemos población", ha comentado Noguero.

En esta línea, el alcalde de la localidad pirenaica ha detallado dos de los proyectos que verán la luz próximamente. Por un lado, una sala polivalente que contará con máquinas para la práctica deportiva en interior y cuya puesta en marcha se prevé que tenga lugar a finales de este mismo de enero, ya que lo único que falta es la instalación de la maquinaria por parte de la empresa.

La inversión en la sala ronda los 140.000 euros, a los que se suman unos 15.000 euros en concepto de coste de la maquinaria deportiva.

"La obra ya está terminada y entregada, solo falta que la empresa instale las maquinas", ha apuntado Noguero, quien ha adelantado que se convocará una reunión con los vecinos para conocer la demanda y así establecer los horarios de apertura, entre otros detalles.

También ha indicado que de cara a los próximos meses se tratará de organizar actividades grupales de la mano de la Comarca de Sobrarbe, solicitar horas con un monitor, algo "muy bueno" para los vecinos porque "van sobre un programa, pero de forma autónoma".

BIBLIOTECA

La otra gran novedad que estrenarán los vecinos de Bielsa este año será la biblioteca, como última fase del nuevo edificio educativo "grande y bien dotado y dimensionado" que alberga, desde hace un tiempo, el nuevo comedor escolar y la nueva guardería para niños de 0-3 años.

Miguel Noguero ha aclarado que es prioritario ofrecer servicios para atraer pobladores, y no al revés: "Me han llegado a decir que si no tuviéramos todos los servicios que tenemos, se tendrían que ir a Aínsa o núcleos más grandes. Yo les respondo: No te preocupes que esto estará aquí y no tendrás que irte"

Tanto la guardería como la biblioteca son necesidades surgidas del incremento poblacional, puesto que de los casi 500 vecinos, en torno al medio centenar son niños en edad escolar. Además, "tenemos la guardería al tope de capacidad con once alumnos; la escuela con 38 y casi todos de Bielsa, de los cuales una veintena utiliza el comedor a diario".

"Si queremos que todas estas familias sigan teniendo un futuro aquí, tenemos que ofrecerles respuesta a sus necesidades" ha subrayado el alcalde, que también ha sugerido que este espacio de biblioteca podría servir para ayudar a conciliar, con un monitor que ayude a los niños con los deberes.

"Nos adaptamos a la nueva realidad y no podría ser mejor, cada vez hay más niños que con los años se convierten en jóvenes estudiantes. Unos y otros, pero también la población en general requiere de unas instalaciones modernas, dinámicas y activas y es precisamente lo que buscamos con la nueva biblioteca, que no sea un lugar al uso, sino que tenga una oferta de actividades para todas las edades", ha apostillado el regidor de Bielsa.

Ubicada en la primera planta del edificio de la calle Calvario, la biblioteca cuenta con una inversión de 140.000 euros e incluirá un ascensor y adaptación para personas con movilidad reducida. En este caso, su entrada en funcionamiento será hacia el verano, en cualquier caso, "para empezar el ciclo educativo", ha tranquilizado el alcalde, aunque todo dependerá de la disponibilidad del material necesario para completarla.

MUNICIPIO "ACTIVO Y DINÁMICO"

"Tenemos un municipio activo y, lo que es muy importante, atractivo. No solo por la llegada de nuevos vecinos, sino también a nivel turístico", ha celebrado el alcalde de Bielsa, para referirse al turismo como "uno de los pilares económicos de este territorio" por generar un importante número de empleos".

Muestra del dinamismo económico del que presume Bielsa es la "importante apuesta", a juicio de Noguero, por parte de Paradores Nacionales en el municipio, donde se van a invertir más de 2,5 millones de euros en reformar las habitaciones del parador, ubicado al fondo del valle de Pineta, uno de los accesos al Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.

"Aquí trabajan más de 20 personas todo el año y un importante porcentaje reside en Bielsa. Por lo tanto, ofrecerles guardería, escuela, comedor o biblioteca es básico para que sigan desarrollando aquí su proyecto de vida", ha pronunciado el alcalde.

En este punto, Miguel Noguero ha precisado que el turismo que recibe Bielsa es contstante: "Tenemos el túnel a Francia, estaciones de esquí a media hora y, por lo tanto, visitantes todo el año".

TRANSPORTE Y VIVIENDA

Otros de los factores importantes para arraigar población y atraer turismo son el transporte y la vivienda y oferta de alojamiento. En cuanto al primero, el alcalde de Bielsa ha reconocido que la nueva concesión en la que trabaja el Gobierno de Aragón "nos va a ayudar mucho, con más servicios diarios para desplazarnos hacia Aínsa, Barbastro y Huesca".

Ha insistido en que el servicio de transporte es prioritario, ya que, en la actualidad, "mucha gente ya no tiene coche y, a partir de ahora, vivir en Bielsa no va a suponer un problema de comunicación".

Respecto a la vivienda, ha considerado que la situación está "nivelada", pese a que ha añadido: "Si hubiera más, mejor". En Bielsa, ha expresado su alcalde, la época más compleja es julio y agosto, cuando la gente llega a la localidad a trabajar en época estival. Frente a ello, "tenemos mucha gente de largo plazo que está todo el año y eso nos ayuda a no tener problemas puntuales en verano".