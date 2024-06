Borja Giménez (PP) dice que Teresa Ribera "ha hecho mucho daño a la provincia de Teruel"

TERUEL, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP Aragón a las elecciones europeas, Borja Giménez Larraz, ha afirmado este jueves que la cabeza de lista del PSOE, Teresa Ribera, "ha hecho mucho daño a la provincia de Teruel".

Antes de protagonizar un mitin en la capital turolense, Borja Giménez ha criticado que el Gobierno de España de Pedro Sánchez solo ha aplicado las ayudas al funcionamiento empresarial al uno por ciento y no al 20 por ciento, como autorizó la UE.

Giménez Larraz ha señalado que Ribera, como ministra para la Transición Ecológica, "cerró la central térmica de Andorra y ha planteado políticas bastante radicales en materia de medioambiente que han tenido un impacto muy negativo en la provincia y el sector".

Ha afirmado que, al contrario, el Gobierno de Aragón de Jorge Azcón ha puesto en marcha el Fondo de Transición Justa, con ayudas por 88 millones de euros provenientes de la UE, "que van a permitir impulsar la economía" en Teruel.

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha aseverado que "la A-40 lleva parada 25 años porque la candidata socialista declaró como negativa la declaración de impacto ambiental, el convenio de la transición justa sigue sin firmarse, tres balsas laterales del Matarraña han sido sacadas de la aprobación del plan hidrológico de la cuenca del Ebro".

CORRUPCIÓN

"La candidata del Partido Socialista a estas elecciones europeas no ha hecho nada por la provincia de Teruel y los turolenses no tienen nada que agradecerle de lo que tenía que haber hecho y efectivamente no ha hecho", pero "es verdad que la campaña electoral está monopolizada por la corrupción del Partido Socialista".

"Es indignante. Cada noticia que vamos conociendo sobre la mujer del presidente del Gobierno es indignante. Pero la indignación se arregla votando el próximo domingo".

Ha continuado aseverando: "Estamos conociendo respecto de las empresas con las que ha tenido relación la mujer del presidente del Gobierno, empresas participadas por el Gobierno de España, con cargos nombrados por el gobierno de España que luego se han dedicado a atender a la mujer del presidente del Gobierno, es tráfico de influencias".

"Y además es avergonzante que en los mitines del Partido Socialista la mujer del presidente del Gobierno, que está imputada, que está investigada por corrupción, lo que hagan sea vitorearla, corearla y darle las gracias por haber manchado el nombre de España y que hoy en muchísimos medios de comunicación internacionales por desgracia de lo que se está hablando de España es de corrupción, de la corrupción del Partido Socialista, de la corrupción de la mujer del presidente del gobierno y del propio presidente del Gobierno".

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ha expresado: "Europa somos todos y por tanto no son unas elecciones lejanas, son unas elecciones muy cercanas" y ha invitado a todos los turolenses "que igual que pensaron a quién votaban en su ayuntamiento, en su comunidad autónoma, piensen a quién votan en Europa y desde luego a todas aquellas personas que estén escandalizadas por lo que está ocurriendo en España con los casos de corrupción, pero también con esa corrupción política que es la amnistía".

"Pensemos que hoy en España es más fácil para los separatistas conseguir una amnistía para los delitos de malversación, prevaricación y corrupción que para Teruel, Cuenca o Soria conseguir que se pongan en funcionamiento esas ayudas a las empresas que son ayudas a los trabajadores".

"Este es el país que hoy tenemos, antes se consigue una amnistía, que se consiguen las ayudas al funcionamiento para Teruel, Cuenca y Soria y además si algo nos faltaba tenemos a esa candidata socialista, Teresa Ribera, que ha sido una de las personas más perjudiciales para la provincia de Teruel" ya que cuando se impulsó el proyecto de la autovia A-40, "dijo que en Teruel no se podían hacer autovías aunque nuestra maravillosa España está plagada de túneles, autovías y alta velocidad".