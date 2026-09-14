Buj (PP) pide a Pilar Alegría (PSOE) que explique qué hizo por el Corredor Cantábrico-Mediterráneo como ministra

Archivo - La alcaldesa de Teruel, Emma Buj - PARTIDO POPULAR - Archivo

TERUEL 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ha pedido este lunes, 14 de septiembre, a la secretaria general del PSOE-Aragón, Pilar Alegría, que explique qué actuaciones realizó durante su etapa como ministra del Gobierno de España en relación con el Corredor Cantábrico-Mediterráneo y las ayudas al funcionamiento para las empresas de la provincia.

Buj se ha pronunciado sobre las declaraciones realizadas por Alegría este fin de semana, en las que la dirigente socialista ha defendido que el PSOE de Aragón mantiene una posición unánime a favor de una doble vía electrificada para el Corredor Cantábrico-Mediterráneo.

La alcaldesa ha aplaudido que Alegría se incorpore a una reivindicación que, según ha recordado, cuenta desde hace tiempo con el consenso de todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Teruel. "Está muy bien que se una a ese consenso, consenso que siempre ha tenido este Ayuntamiento de Teruel, de todos los grupos políticos", ha afirmado.

Sin embargo, Buj ha cuestionado su actuación durante los años en los que tuvo responsabilidades en el Ejecutivo central. En concreto, ha recordado que el contrato para redactar el estudio informativo del tramo Teruel-Sagunto se firma en junio de 2021 y que Alegría comienza su etapa como ministra en julio de ese mismo año.

"¿Qué hizo durante todos esos años? ¿Se preocupó alguna vez por el Corredor Cantábrico-Mediterráneo?", ha planteado la alcaldesa, quien también ha preguntado si mantuvo conversaciones con los ministros responsables de Fomento o si se interesó por esta infraestructura mientras formaba parte del Gobierno.

PREGUNTAS SOBRE LAS AYUDAS AL FUNCIONAMIENTO

Buj ha extendido sus críticas a las ayudas al funcionamiento para las empresas de la provincia de Teruel y ha recordado que el último presupuesto aprobado por el Gobierno de España corresponde a 2022, durante el anterior Ejecutivo, cuando Alegría ya era ministra.

"Lo que sabemos los turolenses es que Pilar Alegría es experta en mirar hacia otro lado y decir que no sabía lo que estaba pasando a su alrededor", ha manifestado la alcaldesa.

En este sentido, ha reclamado a la dirigente socialista que detalle qué aportaciones realizó y qué conversaciones mantuvo durante su etapa como ministra sobre ambas cuestiones. "A fecha de hoy, no hemos conseguido todavía que la señora Alegría nos explique, en su posición de ministra del Gobierno de España, qué hizo por Teruel", ha lamentado.

La alcaldesa ha pedido, asimismo, que Alegría concrete cuántas reuniones mantuvo con otros miembros del Ejecutivo para abordar tanto el Corredor Cantábrico-Mediterráneo como las ayudas al funcionamiento. "Yo creo que los turolenses y los aragoneses estaríamos muy satisfechos de recibir esas explicaciones", ha concluido Buj.