El Burgo de Ebro (Zaragoza) participa en una iniciativa para rescatar y compartir la memoria de sus mayores

Archivo - El Burgo de Ebro desde la ermita. - ANGEL BENEDI BUDRI - Archivo

EL BURGO DE EBRO (ZARAGOZA), 27 (EUROPA PRESS)

El Burgo de Ebro ha iniciado una cuenta atrás para el estreno, el 23 de octubre, del videopodcast que mostrará a todos los vecinos los testimonios de sus mayores, retratando el tiempo que les tocó vivir a través del relato de sus peripecias y sus anécdotas, pero sobre todo reforzando la relación entre las generaciones de burgueros y luchando contra la soledad no deseada.

El videopodcast será el resultado de una serie de grabaciones, agrupadas bajo la denominación 'Batallitas rural', que se recogieron el pasado 10 de septiembre, dirigidas por voluntarios que animaron a los mayores a contar su trayectoria vital.

La jornada estuvo presidida por los recuerdos, pero no todo fue nostalgia, porque la cercanía, la ironía y la expresividad de los relatos dieron forma a una jornada entrañable en la que se recuperó por unas horas la tradición de la transmisión oral y con ella la cercanía y la complicidad entre los vecinos.

El deseo del Ayuntamiento de dar voz y protagonismo a los mayores se ha apoyado en una propuesta de Volies, empresa especializada en iniciativas de impacto social y voluntariado que, en Burgo de Ebro, ha contado con el patrocinio de Amazon Web Services, que gestiona un centro de datos en la localidad.

El alcalde, Vicente Royo, ha destacado las contradicciones de "un mundo en el que estamos conectados constantemente y recibiendo informaciones todo el día, pero en el que hay personas que quedan al margen de esta interrelación, aisladas y sin posibilidad de generar ninguna reacción".

De esta manera, 'Batallitas rural' no solo lucha contra algo que "nos parece injusto, sino que tratamos de que los vecinos de todas las generaciones conozcamos de viva voz, y accediendo a las fuentes correctas, qué pasó en El Burgo de Ebro, cómo éramos, cómo hemos vivido y explicarnos así por qué somos como somos ahora", ha asegurado el regidor, rompiendo barreras entre generaciones.

Para Vicente Royo, los municipios tienen que ser espacios de convivencia y ésta solo se consigue si hay contacto, respeto y reconocimiento entre todos sus habitantes. Esta iniciativa, en la que colabora el Ayuntamiento burguero, se está llevando a cabo en otros puntos de la geografía española para dar voz a los mayores, y guardar el legado de los pueblos a través de sus historias de vida.