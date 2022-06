Suárez (PP) califica de "victoria histórica" el resultado de Juanma Moreno en las elecciones andaluzas

ZARAGOZA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El diputado del Partido Popular (PP) en el Congreso por Zaragoza, Eloy Suárez, ha calificado de "victoria histórica" el resultado obtenido por su partido en las elecciones andaluzas de este domingo, formación que ha logrado la mayoría absoluta.

Suárez ha opinado que el candidato 'popular' a la presidencia, Juanma Moreno, ha sabido interpretar a toda una comunidad autónoma, "que llevaba muchos años en el vagón de cola de nuestro país" y que presenta un potencial económico, cultural y social "brutal".

"Juanma Moreno ha sido capaz de liderar el cambio que Andalucía necesitaba y las cifras le avalan", ha precisado, añadiendo que los datos económicos de la comunidad andaluza "son espectaculares y eso solo se consigue con una buena gestión".

El 'popular' Eloy Suárez ha añadido que la otra lectura quede hacerse de los comicios andaluces es que Pedro Sánchez "se ha estrellado". Ha continuado: "No se cuánto tiempo más seguirá persistiendo en el error, esto de tensionar la sociedad, de entender la vida entre buenos y malos, realmente es un fracaso absoluto del 'sanchismo' y frente a esa estridencia ha triunfado la moderación que es lo que quieren todos los españoles".

"Llevamos cuatro elecciones ganando de forma incontestable y el PSOE se está hundiendo", ha indicado Suárez, "si no lo quieren ver y persistir en ese error de estrategia allá ellos, pero los españoles no se lo merecen y no seremos nosotros quienes les pongamos chinas en el camino".

Se ha pronunciado así en rueda de prensa, donde ha comparecido para hablar sobre la supresión de paradas de autobús en 151 municipios aragoneses por parte del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana.