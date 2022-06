El PP-Zaragoza advierte de que la supresión de paradas de autobús en la provincia afectará a más de 70.000 habitantes.

ZARAGOZA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP-Zaragoza, Ramón Celma, ha cifrado en 70.529 los afectados en la provincia por la supresión de paradas de autobús en 151 municipios aragoneses por parte del Ministerio de Transportes.

"Comienza a cansarnos que se olviden de nuestra provincia y nuestra comunidad autónoma en servicios para el territorio, como sucede en el transporte con el nuevo mapa de concesiones del servicio de autobús", ha criticado Celma.

La eliminación de paradas en municipios en el caso de la provincia de Zaragoza tendrá consecuencias para 70.529 habitantes de pueblos como Alagón, La Puebla de Alfindén, Borja, Pedrola, Cariñena, Daroca, Figueruelas, María de Huerva o Mallén, entre otros, según ha cifrado Celma.

"Se está dejando de lado a comarcas que están sufriendo la despoblación", ha lamentado el presidente del PP-Zaragoza, quien ha esgrimido que esta decisión "no es coherente" con el discurso de apoyo a las zonas despobladas, que tienen dificultad para acceder a algunos servicios.

Por este motivo, el diputado del Partido Popular (PP) en el Congreso por Zaragoza, Eloy Suárez, ha presentado una Proposición no de Ley "para intentar defender los intereses de la provincia zaragozana y de la comunidades autónomas".

En este sentido, Suárez ha explicado que esta iniciativa es de ámbito nacional, ya que los recortes en las líneas de transportes de autobús se va a producir en todo el país "si no lo remediamos". El plazo para concretar el cambio en este servicio es de dos años, "pero el planteamiento inicial ya nos preocupa mucho", ha destacado.

Con respecto a la medida adoptada por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el diputado 'popular' ha precisado que lo más preocupante es que en caso de no llegar a un acuerdo con las comunidades autónomas, serán ellas mismas quienes tengan que asumir el coste de los servicios suprimidos.

COMPETENCIA ESTATAL

Ha detallado que si un servicio que siempre ha sido competencia del Estado, como es el caso de las concesiones de líneas de autobús, "ahora se dice que ya no es competencia de del Gobierno central, sino de las comunidades autónomas, lógicamente habrá que compensar".

En esta línea, ha aseverado que desde el Ministerio se emplean eufemismos como "adaptación a la movilidad del siglo XXI", pero son "claramente recortes sin precedentes".

La primera propuesta ministerial reducía, a nivel nacional, los contratos concesionales de 79 a 22 los corredores, es decir, dos terceras partes en número de rutas; el número de rutas de 966 a 510; y la cifra de municipios con parada se recorta de 1.912 a 495.

De esta forma, ha especificado Eloy Suárez, la población media de un municipio con parada de transporte público eran 14.900, pasando a 51.000 habitantes con esta propuesta. Ha apostillado que el Ministerio de Transportes asegura que "no van a dejar sin servicio a la España vaciada, sino que se buscan nuevas fórmulas de movilidad".

En este sentido, ha dicho: "Si el tren no puede ser, el autobús no puede ser, ¿cuál va a ser la solución? Esperemos que no sea una ocurrencia de última hora, como un monopatín, andando, en bicicleta u otras cosas que, desde luego, no se merecen los habitantes del mundo rural".

CAPITALES DE PROVINCIA

Suárez ha comentado que, con el nuevo mapa concesional, Aragón sólo va a contar con transporte por carretera en autobús para las tres capitales de provincia, Zaragoza, Huesca y Teruel, y para 16 grandes municipios.

Ha manifestado la preocupación de los 'populares' a este respecto, porque en Aragón, "donde tenemos una peculiaridad con respecto a otros territorios de España por la gran dispersión geográfica que hay, el transporte público es un elemento importantísimo de vertebración del territorio". Si se recorta, ha continuado, se dejará a más de 150.000 aragoneses aislados.

ARGUMENTOS y PETICIONES

"Nos sorprende el argumento ministerial en el que se alude a términos de rentabilidad económica, es decir, como no son rentables las líneas económicamente se suprimen" y por tanto, "nos gustaría saber si ese va a ser el criterio del Gobierno de España para todo".

Ha planteado que si un médico que va a un municipio pequeño, "y por lo tanto no rentable", también se va a suprimir o si ocurrirá lo mismo con los docentes de los colegios con pocos niños en las aulas. "Esto es muy poco serio si se tiene en cuenta que uno de los principales problemas que tiene este país es el reto demográfico".

"Que ahora el criterio por el que se adjudican servicios sea exclusivamente la rentabilidad económica es algo que ni los aragoneses ni el resto de españoles se merece".

En la iniciativa presentada por el Partido Popular se pide al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que, dada la necesidad de abordar el reto demográfico, el nuevo mapa concesional "tenga en cuenta todos los servicios que se prestaban anteriormente, se vuelva ese punto de partida y, excepto que la comunidad autónoma admita la supresión de algunos de ellos, se vuelva a ese punto de retorno", ha informado Suárez.

En segundo lugar, se insta a que los planteamientos estén en coordinados y se haga uso del término "cogobernanza, que tanto gusta al Gobierno de España", porque hasta ahora "hemos asistido a una imposición y eso no puede ocurrir en país fuertemente descentralizado como este".

Por último, en caso de que sean las comunidades autónomas las que tengan que asumir el coste de esas líneas, se compense económicamente, porque lo que no tiene sentido, ha señalado Suárez, es que un servicio prestado durante 44 años por el Ministerio de Transportes Públicos o en otros casos el de Fomento, de repente se considere competencia de las comunidades autónomas.

"Nos parecen excusas de mal pagador y este hecho no hace más que certificar que al Gobierno de España no le cuadran las cuentas, algo que recuerda mucho al 2008, porque ya hemos entrado en esa fase en la que va a haber que hacer importantes ajustes económicos", ha alertado Eloy Suárez.