Casas (PP) cree que "la presunta protección social que vende la izquierda es una auténtica estafa"

La diputada del PP Aragón Silvia Casas. - PP.

ZARAGOZA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada autonómica del PP Aragón Silvia Casas ha afirmado este miércoles, en rueda de prensa, que "la presunta protección social que vende la izquierda es una auténtica estafa, una cortina de humo que solo existe en su propaganda".

Casas ha señalado que "el único escudo social que ha defendido Pedro Sánchez durante todos estos años ha sido el escudo protector para permanecer un día más en La Moncloa, un escudo lleno de fracasos, de mentiras y con cero capacidad de gestión".

Antes del mitin que ofrecerá a partir de las 18.00 horas de este miércoles el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en Zaragoza, Silvia Casas ha afirmado que Sánchez "ha castigado a los aragoneses por mero interés político" y le ha preguntado "de qué escudo social viene a hablar hoy cuando su Gobierno sigue incumpliendo el mandato legal que le obliga a financiar el 50% de la atención a la dependencia, una financiación que siguen asumiendo las comunidades autónomas, una factura que siguen pasando a las familias aragonesas".

"¿De qué presume, señor Sánchez, cuando bajo su mandato España ha pasado a situarse a la cabeza de los países con mayor tasa de pobreza infantil de la Unión Europea?", ha cuestionado la diputada del PP, asegurando que el Alto Comisionado para la Infancia y el Ministerio de Infancia "no han aportado ni una sola medida real" porque están "vacíos de contenido".

"Señor Sánchez ¿dónde está su protección a las familias cuando su Gobierno recorta en el Plan Corresponsables, atacando frontalmente a la conciliación, especialmente en el medio rural?", ha preguntado.

También ha dicho que la LOMLOE "ha dado los peores resultados de la Historia de nuestro país en el Informe PISA, hipotecando el futuro de toda una generación".

A la vez, "la subida del precio de la cesta de la compra, de la luz y la gasolina siguen asfixiando a las familias aragonesas y el Ingreso Mínimo Vital evidencia el estrepitoso fracaso de su gestión, no solo porque por motivos burocráticos las personas que lo necesitan no pueden acceder a él, sino porque ha perpetuado la pobreza".

"Solo Sánchez es capaz de vender como un auténtico éxito que cada vez más personas necesiten de ayudas sociales para poder hacer la compra y para poder llegar a final de mes". Casas ha rechazado "los discursos de autocomplacencia" de Sánchez y le ha exigido que aporte "soluciones".

"MÁS PROTECCIÓN REAL"

Ha defendido la intervención, este martes, del presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo, en un evento público en la ciudad de Huesca, donde ha prometido un sistema de financiación autonómica "justo" con especial atención a la despoblación.

"Menos escudos sociales de papel y más protección real para las familias aragonesas, menos propaganda y más compromisos reales", ha reclamado Casas a Pedro Sánchez.

La parlamentaria del PP ha apostado por elaborar "un verdadero plan de choque contra la pobreza infantil, que garantice los recursos necesarios para que las familias puedan disfrutar de una verdadera reconciliación y que alivie la carga fiscal para hacer frente al encarecimiento de la vida". Ha recalcado que "las familias no necesitan más promesas, lo que necesitan son soluciones".

"Ahora nos dicen que tienen la solución al problema de la vivienda, ese que ellos mismos han creado durante ocho años de desgobierno", se ha quejado Silvia Casas, apuntando que "de las 180.000 viviendas que prometieron, ni una sola ha sido construida en nuestra Comunidad Autónoma".

Además, "no solo son mentirosos, sino que también son hipócritas", ha considerado la diputada popular, quien ha preguntado a los socialistas "cómo califican a la empresa de la portavoz de su partido, que posee decenas de pisos en alquiler, en los que también ha habido desahucios; este es el verdadero resumen de lo que es el Partido Socialista, falsedades, fracasos y mucha propaganda".