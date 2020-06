CCOO Aragón critica que el plan de contingencia de Educación no aporta mejoras organizativas, ni de recursos

ZARAGOZA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras (CCOO) Enseñanza en Aragón ha criticado la propuesta del plan de contingencia realizada por el Departamento de Educación del Gobierno autonómico porque "se limita a establecer nueva terminología para designar medidas que no suponen ninguna mejora significativa a nivel organizativo" y "no implica ninguna mejora en la dotación de recursos a los centros".

En una nota de prensa, la organización sindical ha sostenido que ante este plan propuesto para el curso 2020-2021 con el objetivo de prevenir contagios de la COVID-19 en la escuela "nos vemos en la obligación de declarar un estado de alarma educativa en nuestra Comunidad autónoma" para conseguir que los procesos de enseñanza-aprendizaje "se den en unas condiciones reales de seguridad y con la dotación de profesionales necesaria para ello".

CCOO ha manifestado que este plan de contingencia "no ha sido consensuado, ni se han tenido en cuenta las aportaciones de los diferentes agentes de la comunidad educativa". Según el sindicato, con esta propuesta "no se garantiza una vuelta segura a las aulas en septiembre y que no contempla ningún tipo de criterio pedagógico y emocional, que es fundamental en cualquier proceso educativo".

El sindicato ha opinado que el Departamento "se escuda" en criterios económicos para no realizar las inversiones necesarias "que permitan tomar medidas que garanticen la seguridad que nuestro alumnado necesitará en la nueva normalidad, como bajada de ratios, aumento de plantilla, planificación de espacios y dotación de material".

Sin embargo, ha añadido, "próximamente se va a recibir dinero desde el Gobierno del Estado para hacer efectivas medidas en este sentido en el ámbito educativo". La consecuencia para CCOO es que la propuesta del Departamento de Educación "traslada la responsabilidad que debiera asumir, en cuanto a la gestión de esta situación, a las direcciones de los centros y al propio profesorado".

De esta forma, según esta organización, les adjudica unas funciones "que no tienen por qué asumir, incrementan su ya excesiva carga de trabajo y les sitúa en un escenario que podría implicar consecuencias incluso penales" por lo que supone, en la práctica, "un empeoramiento claro y crítico de las condiciones del profesorado, del alumnado y del conjunto de la comunidad educativa".

MEDIDAS NECESARIAS

CCOO ha incidido en que la situación de pandemia por el coronavirus obliga a la reducción de ratios en los distintos niveles educativos, algo que otros territorios "sí que se ha aprobado para el próximo curso académico", a lo que debe sumarse un aumento de contratación de profesorado para garantizar una adecuada atención al alumnado, además de regular el teletrabajo docente y sus medidas compensatorias, "ante una potencial complicación del curso próximo en ese sentido".

A su entender, la Administración educativa de Aragón "parece no querer ser consciente de la realidad en los centros educativos de la Comunidad, y no solo ignora las demandas de los profesionales del sector sino, que pone en riesgo al alumnado y familias", ha abundado CCOO.

El sindicato ha reclamado mejorar sustancialmente la propuesta del Departamento de Educación y para eso "poner en marcha los mecanismos de negociación para hallar una respuesta viable e integral al reto de una vuelta a los centros segura y con garantías para todos y todas".

Para CCOO,"sin duda estamos todavía a tiempo de reconducir la situación", aunque "para ello hace falta voluntad política". De no ser así, "lamentablemente el Gobierno de Aragón deberá asumir las consecuencias que se deriven de las decisiones que está tomando en este momento".