CCOO y UGT Aragón reclaman un Estatuto de los Trabajadores "del siglo XXI" en el Día Mundial del Trabajo Decente

ZARAGOZA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO Aragón y UGT Aragón reclaman un Estatuto de los Trabajadores "del siglo XII" tras el "parcheo" realizado para introducir reformas sobre el teletrabajo , la digitalización y la inteligencia artificial. Una reivindicación de cabecera junto a otras como la reducción de la jornada laboral, la subida de los salarios y la reforma del despido que las organizaciones sindicales han expuesto este lunes 7 de octubre durante una concentración en el Monumento a la Constitución de Zaragoza con motivo del Día Mundial del Trabajo Decente.

Una jornada en la que las organizaciones sindicales han abierto el foco para dar cabida a otras exigencias de carácter internacional como la necesidad de conquistar la democracia y la paz, así como la defensa de los derechos más esenciales de los trabajadores y la libertad sindical allí donde reclamarlos resulta peligroso.

Por parte de CCOO Aragón, su secretario general, Manuel Pina, ha enumerado entre las conquistas pendientes para lograr un verdadero "empleo de calidad" la reducción de la jornada, la recuperación salarial, la reforma de las causas del despido y el refuerzo de la negociación colectiva, "además de un objetivo más ambicioso que no sé si esta legislatura es precisamente la que va a propiciarlo por la inestabilidad política, que es ese Estatuto del Trabajo del siglo XXI porque el que tenemos no se ha adaptado a los cambios producidos en el mercado laboral", ha reclamado.

Una pretensión que Pina, no obstante, no la ve muy factible, "ya que no sabemos si se va a aprobar el acuerdo sobre las pensiones que hemos firmado hace dos semanas, como para estar hablando de otras cosas, pero nuestra hoja de ruta es clara, teniendo presente que no sabemos si los políticos van a ayudar".

Los sindicatos no dejan de lado aquellas zonas del mundo donde los derechos laborales "ni están ni se los espera": "Hay sitios donde el ser sindicalista, el exigir tus derechos, supone un peligro, como en Latinoamérica, donde cada año mueren varios cientos de sindicalistas", ha lamentado.

Pina también se ha referido al drama de las guerras, mencionando específicamente a la situación que se vive en Palestina, el Líbano u Cisjordania, que el secretario de Política Sindical e Institucional de UGT Aragón, José de las Morenas, ha calificado de "genocidio": "Más de 200.000 trabajadores palestinos están sin prestaciones, sin salario, los están condenando a la muerte", ha censurado. Un drama que ha extendido a otras zonas del mundo como el Sahel, Yemen o la antigua Birmania.

FORMACIÓN Y RECURSOS DE INSPECCIÓN PARA REDUCIR LA SINIESTRALIDAD

De las Morenas se ha unido al llamamiento a la comunidad internacional para dotar al mundo laboral de un escenario de democracia, libertad y derechos sociales, que en España concretamente se dirige a la mejora de los salarios, de la seguridad y salud en el trabajo y la reducción de la jornada: "Tenemos que tener menos carga de trabajo y mayores ingresos para mejorar nuestra condición de vida. El trabajo decente tiene un amplio sentido de esa relación internacional de la que somos parte de la Confederación Sindical Internacional y abogamos por el derecho y por la democracia. Aquellos países que tienen en valor un escenario democrático, un buen marco de negociación y diálogo social mejoran".

Al respecto, el representante de UGT ha considerado que la plataforma de formación para autónomos y pymes presentada este lunes por el Gobierno de Aragón "es una herramienta, no la única que va en la buena dirección", aunque ha instado al Ejecutivo a "seguir fortaleciendo" el Instituto Aragonés de Seguro y Salud Laboral.

"Es necesario reforzar la formación como un elemento clave, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas y también a los autónomos, que no nos olvidemos que parece que son superhéroes. No, deberían tener una aplicación de la Ley de Prevención", ha defendido el secretario de política sindical e institucional de UGT Aragón.

Además, ha reclamado mayores recursos en la Inspección de Trabajo: "Si tenemos capacidad de fiscalización y de llegar a más empresas, es evidente que la fiscalización ejerce su papel y también una figura clave, como es el delegado territorial o sectorial, para llegar a aquellas pequeñas y medianas empresas que no cuentan con esa figura clave, como es el delegado de prevención, para atajar la siniestralidad en la pequeña y muy pequeña empresa", ha añadido José de las Morenas.