Los centros de salud y de atención especializada de Aragón "reajustan" su actividad programa

Educación favorecerá la conciliación y el teletrabajo y pone a disposición de los centros sus plataformas digitales

ZARAGOZA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director general de Salud Pública del Gobierno de Aragón, Francisco Javier Falo, ha anunciado que se va a "reajustar" la carga asistencial de los centros de salud y de la atención sanitaria especializada ante la posibilidad de tener una mayor afluencia de pacientes a causa del coronavirus COVID-19.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde se ha tomado conocimiento de una orden del Departamento de Sanidad con medidas y recomendaciones ante la crisis del coronavirus, Falo ha indicado que "probablemente empezaremos ya esta semana próxima en primaria y especializada" a "reajustar" la actividad.

El objetivo es "reducir la carga de trabajo programada, aquella que no es demanda asistencial urgente", "lo mismo que se hace en todas las temporadas de gripe".

Falo ha comparecido acompañado del consejero de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Felice Faci, quien ha dicho: "No tengo la menor duda de que vamos a ser todos responsables para ir todos en la misma dirección".

Además, ha informado de que su Departamento va a favorecer la conciliación y el teletrabajo los 15 días en los que se van a suspender las clases en colegios y universidades y ha puesto a disposición de los centros públicos las plataformas digitales del Departamento para garantizar la atención educativa.

El consejero ha dicho que es un "escenario nuevo" en el que "no pensábamos que nos íbamos a ver, pero todas la herramientas telemáticas del Departamento y del Gobierno de Aragón están volcadas en este objetivo" y esto "nos va a ayudar a fortalecernos dentro del sistema educativo y avanzar y crear conocimiento para futuras actuaciones".

INSTRUCCIONES

El consejero ha detallado que para facilitar una correcta organización del personal de los centros educativos este viernes se les han enviado unas instrucciones, para las que se ha contado con la colaboración de toda la comunidad educativa, que detallan cómo proceder en este nuevo escenario.

Ha aclarado que se ha dado un plazo de 48 horas a los centros para que puedan adaptarse al nuevo marco de trabajo, que deberá aplicarse a partir del martes. Faci ha remarcado que se trata de "compatibilizar la eliminación de los riesgos de contagio y preservar la salud pública, con garantizar el derecho a la educación".

Asimismo, ha apostado por fomentar el teletrabajo y flexibilizar los contenidos ya que "no es lo mismo darlos a distancia que de forma presencial".

El Departamento de Educación ha planteado que los centros establezcan comunicación con sus alumnos a través de sus plataformas digitales y, para aquellos que tengan dificultades o unas plataformas poco activas, pone a disposición los recursos del Centro Aragonés de Tecnologías para la Educación (CATEDU), donde todo su personal estará disponible para este fin.

Estas instrucciones también concretan que los centros permanecerán abiertos en su horario habitual, aunque quedan suspendidas todas las actividades presenciales con alumnado, incluidas las extraescolares. Este horario permitirá continuar con el proceso de escolarización 2020-2021.

TELETRABAJO

El personal docente y no docente deberá seguir desempeñando sus funciones, si bien la nueva organización marca que se facilite la conciliación y el teletrabajo de acuerdo a las características de cada centro, sin poner límites en el número de trabajadores que deben estar de manera presencial en cada centro educativo y permitiendo el establecimiento de turnos dentro del horario habitual del centro.

En este sentido, el consejero también ha recordado que no se suspende la actividad administrativa, aunque también se favorece al personal no docente el teletrabajo.

Dentro del principio de autonomía de los centros, el consejero Felipe Faci ha solicitado una atención especial a los alumnos con más dificultad de aprendizaje y a aquellos que se presentan este año a la Evaluación para el Acceso a la Universidad (EVAU) y ha dado las gracias a toda la comunidad educativa por su implicación y compromiso en estos momentos.

Para cualquier duda que pueda surgir durante este periodo, los servicios de inspección educativa apoyarán a los centros y resolverán las consultas que puedan surgir, además de contar con la colaboración de los servicios provinciales.

En la medida de lo posible, se recomienda, además, evitar la celebración de consejos escolares, claustros y demás reuniones de carácter presencial que no se consideren absolutamente necesarias o que impliquen desplazamientos a otra localidad.

235.000 ALUMNOS AFECTADOS

Estas instrucciones son de aplicación a todos los centros educativos --públicos, privados y concertados-- y afectan a 235.000 alumnos de entre 0 y 18 años, incluida la Formación Profesional y los estudios artísticos y de modalidades deportivas.

Además, la ausencia de clases también supone el cese de la actividad educativa presencial para 34.600 universitarios. A ellos se suman aproximadamente los 14.000 alumnos de Escuelas de Idiomas y Secundaria para adultos.

Faci ha apelado a hacer "un ejercicio de responsabilidad individual y colectiva porque estas medidas no surtirán efecto si no es con el compromiso de todos. No se trata de no ir solo a clase, sino de evitar concentraciones y, así, la propagación del virus".