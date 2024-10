CHA critica la "inacción" del alcalde de Utrillas ante el "deplorable" estado de los parques y jardines

UTRILLAS (TERUEL), 19 (EUROPA PRESS)

El coordinador de CHA-Utrillas, David Palacios, ha criticado la "inacción" del alcalde de la localidad turolense ante el "deplorable" estado que presentan los parques y jardines del municipio de Cuencas Mineras, en cuya mejora ha afirmado únicamente se han empezado a dar algunos pasos gracias a la labor de oposición de la formación aragonesista.

Palacios ha explicado que en agosto planteó en el consistorio dos preguntas sobre el estado de los espacios verdes. "Gran parte del mobiliario urbano está destrozado desde hace varios años, se aprecia acumulación de basura y vegetación que no ha sido recogida durante meses, vallas rotas, suelos levantados y paredes agrietadas", criticó entonces.

La Junta de gobierno local respondió un mes después instando al alcalde a reforzar la Brigada Municipal con programas como el de 'Escuela Taller'. "La respuesta de la Junta de Gobierno Local ha sido lanzar el programa 'Mejora tu pueblo', en el que afirman que se contará con la colaboración de jóvenes y mayores voluntarios para la limpieza, acondicionamiento y pintura de los parques y jardines",ha explicado el coordinador de CHA Utrillas.

Una crítica que Palacios interpreta "ha hecho sonrojar" al equipo de gobierno: "Nos llama la atención que en un municipio con recursos como es el nuestro, el Ayuntamiento trate de ahorrar unos euros a costa del trabajo gratuito de sus vecinos en lugar de contratar más personal y generar empleo local", ha afeado sobre una reacción en la que el gobierno municipal "elude su responsabilidad señalando que la grave situación es "consecuencia de continuos actos vandálicos".

"Desde CHA Utrillas pensamos que es precisa una tarea de concienciación respecto al cuidado de los bienes públicos, que no están siendo respetados por una minoría de vecinos y vecinas. No obstante, eso no justifica la acumulación de basura durante meses, las malas hierbas y el césped sin cortar; ni tampoco que determinados elementos del mobiliario urbano e infraestructuras lleven rotos años, muchos de ellos por desgaste y falta de mantenimiento y no por vandalismo", ha sostenido.

La Junta de gobierno local, han trasladado desde CHA, también ha informado de la adjudicación de la obra de acondicionamiento del parque de las piscinas, que puede estar para el próximo mes de noviembre, así como está a la espera de la cesión por el Gobierno de Aragón del parque de tráfico de la avenida Hispanidad.

La labor del impulso de la formación aragonesista también ha encontrado respuesta de la Junta en la cuestión de la adquisición de columpios y mobiliario urbano para las personas mayores. "La Junta ha respondido que se va a invertir en la adquisición de mobiliario de parques para los más pequeños y para la tercera edad, previsiblemente antes de fin de año se habrá colocado nuevo mobiliario", ha celebrado Palacios.

"En efecto, se va contratar más personal como propuso CHA. Ya han comenzado las obras del citado parque de las piscinas y se ha cortado el césped de algunos parques y jardines, aunque aún falta mucho por trabajar", ha resumido el coordinador de CHA Utrillas, que también ha señalado al principal partido de la oposición: "¿Qué está haciendo el PSOE con Santiago Cañas al frente?", se ha preguntado.