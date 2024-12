Chueca alerta contra "la traición a la democracia", en el aniversario del atentado de la casa cuartel

ZARAGOZA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha participado este miércoles en el acto convocado por la AVT para conmemorar el 37 aniversario del atentado perpetrado el 11 de diembre de 1987 por la banda terrorista ETA contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza, en el que murieron once personas, seis de ellos niños, y resultaron heridas más de 80 personas. Ha afirmado que Bildu está haciendo hoy en el Congreso de los Diputados "una traición a la democracia", que constituye "una burla" a quienes perdieron su vida por defender España y los valores democráticos.

El acto ha tenido lugar en el Parque de la Esperanza, contiguo a la avenida de Cataluña y donde se encontraba la casa cuartel. Han asistido otras autoridades, como la presidenta de las Cortes de Aragón, Marta Fernández, la consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Tomasa Hernández, la presidenta de AVT, Maite Araluce, así como víctimas de este atentado y familiares. Se ha realizado una ofrenda floral en este lugar y se ha guardado un minuto de silencio.

En su intervención, Chueca ha señalado que las víctimas mortales fueron asesinadas "por el odio de ETA, de sus dirigentes y de quienes aplaudían sus atentados", añadiendo que la sociedad nunca olvidará a las víctimas.

Ha dicho que ETA "imponía su tiranía con sangre y fuego" y ha advertido de que "se está intentando cambiar esta historia", en alusión a "quienes están intentando blanquear a los asesinos". "No habrá jamás justificación para esos crímenes".

Natalia Chueca ha recordado que todavía quedan por esclarecer unos 300 asesinatos de ETA y ha tildado de "repugnante" que Josu Ternera "tenga una serie de televisión", tras lo que ha deseado que "muy pronto sea juzgado y se haga justicia". "Zaragoza no olvida y no lo hará nunca".

"Esperamos que muy pronto el que fuera compañero de Arnaldo Otegui sea juzgado y se haga justicia, que el peso de la ley y la justicia caiga por fin sobre él".

Sobre el atentado de 1987 ha enfatizado que "esas vidas no eran números y lo saben muy bien sus familiares, no eran estadísticas, eran padres, eran hijos, eran hermanos, eran niños muchos de ellos, eran la esperanza y la alegría de todas las personas que les amaban", ha afirmado Chueca.

La alcaldesa ha expresado que la derrota de los terroristas "no significa que sean parte del pasado y que haya que mirar para otro lado como se intenta en estos días y, por eso, es tan importante recordar especialmente a las nuevas generaciones que por suerte ya no viven esos trágicos momentos ni sufren el terror de ETA, lo que era ETA, una banda de asesinos".

"Los jóvenes de hoy apenas conocen las tragedias que sucedieron hace apenas unas pocas décadas y por eso es importante que conozcan el drama de nuestra historia reciente porque se está intentando olvidar, como muy bien decía la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, y cambiar esa historia", ha continuado Chueca.

"No hay ni habrá jamás justificación para esos crímenes porque no puede triunfar ese mensaje de que ETA ya no existe porque quienes lo están verbalizando lo que están intentando es blanquear a los asesinos para evitar tener remordimientos de conciencia y tampoco puede pasar que el cálculo político y la ambición por el poder no puede ser más importante que los 853 asesinatos, que los 2.600 heridos, que todos los damnificados, que los 86 secuestrados y que todas aquellas personas que fueron amenazados, exiliados y damnificados económicamente y que todavía quedan 300 víctimas que no saben quiénes apretaron el gatillo y que todavía se tiene que hacer justicia".

"Por eso los herederos de ETA no han condenado el terrorismo y siguen homenajeando a los asesinos. Los herederos de ETA, que sí que tienen nombre, Bildu, están haciendo hoy en el Congreso de los Diputados una traición a la democracia".

Para Natalia Chueca, "cada acuerdo que se hace es una bofetada a las familias y al recuerdo de los inocentes asesinados, una burla a quienes entregaron su vida por defender España, a quienes lucharon por defender la libertad, la paz, la convivencia y los valores democráticos que nos unen".

"Zaragoza es una ciudad de héroes, que nunca se rinde ante el miedo y ante el odio y por eso no vamos a permitir que se reescriba nuestra historia reciente, y cada año vamos a seguir recordando a las víctimas de este atentado y de tantos otros atentados que sufrió nuestra ciudad".

UN MOMENTO MUY COMPLICADO

Por su parte, la delegada de AVT en Aragón, Lucía Ruiz, ha expresado que "este es un momento muy complicado" y que "este año no podía ser peor", añadiendo que la modificación de la normativa europea que ha permitido las excarcelaciones "ha sido una auténtica pesadilla".

"Siempre hablamos de la importancia que tiene la deslegitimación social y política de ETA, pero ahora es inevitable poner el foco en el temor que en estos momentos nos invade, que tanto dolor y sufrimiento no haya servido para nada y veamos a los terroristas finalmente salir no simplemente victoriosos y sin haber pagado sus crímenes, sino también impunes".

"¿Cómo se puede asimilar que el asesino de tu padre, de tu madre o de tu hija y o hijo vaya a salir de la cárcel automáticamente?. Es totalmente incomprensible, vivimos unos tiempos en los que esto parece el mundo al revés", se ha preguntado.

"El entorno de ETA está dirigiendo España en el Congreso de los diputados y consiguiendo que los terroristas salgan a la calle. Los asesinos son homenajeados como héroes y las víctimas nos convertimos una y otra vez en víctimas", ha lamentado, avisando de "la intención de este Gobierno de permitir que los presos etarras que habían cumplido sus condenas en Francia restaran esos años de sus penas aquí".

"La sensación de revictimización, de derrota absoluta en las víctimas del terrorismo es innegable porque no sólo es que los terroristas vayan a salir a la calle paulatinamente más pronto que tarde, es que también están intentando asfixiar a la AVT por todos los medios para que termine desapareciendo".

"Eso es lo que quieren, borrar del mapa a las víctimas del terrorismo, pero no crean que desde el Ministerio del Interior piensan trabajar por nosotros y por las víctimas del terrorismo porque ya les digo yo que no".

"No quiero dejar de mencionar a los héroes de esta historia y que su sacrificio no sea en vano y a las personas por las que hoy estamos aquí", ha agregado Ruiz, quien ha emplazado a "hacer todo lo que esté en nuestras manos para que España deje de tener ganas de olvidar y luche por recordar para que las generaciones futuras puedan creer que una sociedad buena en la que los buenos seamos los que contemos la historia".