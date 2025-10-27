Chueca critica la política de inmigración de "puertas abiertas" de Sánchez que luego "no gestiona"

ZARAGOZA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha lamentado el problema nacional que afecta a muchas ciudades porque el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, "está más preocupado de ver cómo se escaquea de los casos de corrupción que le acechan que de gobernar el país" y tiene una política de inmigración de "puertas abiertas", pero luego "no gestiona a esas personas que vienen con la esperanza de vivir y de prosperar".

Chueca ha realizado estas declaraciones tras las quejas vecinales del entorno del parque Bruil, en el Casco Histórico de Zaragoza, por el aumento de inmigrantes que han habilitado un improvisado campamento donde vivir.

"Todos tenemos que ser conscientes ---ha dicho la alcaldesa-- de que cuando el problema que tiene una ciudad como Zaragoza, con el crecimiento de personas sin hogar, sobre todo inmigrantes, que tienen derecho a protección internacional y que no están siendo atendidos por el Gobierno de España y que este tema no está pasando solamente en Zaragoza, sino que está pasando en todas las ciudades españolas, nos enfrentamos a un problema nacional".

Tras trasladar ese primer mensaje a los vecinos de la zona ha añadido que "lamentablemente, el Gobierno de España que es quien tiene las competencias, no les atienda en extranjería, ni les dé asilo en un programa de protección internacional, ni una vez que han finalizado ese programa de protección internacional, aquellos que han podido hacerlo puedan tener papeles para poder trabajar, aboca a estas personas a vivir en la calle".

Chueca ha dejado claro que "es imposible que los ayuntamientos", sea el de Zaragoza o de cualquier otra ciudad, pueda hacer frente a un problema que "está generando otra administración, que es el Gobierno de España, y que no tenemos los medios para poder atenderles".

"Ni es competencia, ni tenemos la capacidad de poder administrar los papeles, ni los programas de protección internacional que no podemos nosotros desde las entidades locales atenderles", ha recalcado.

"NO PODEMOS HACER MÁS"

Por ello, les ha pedido a todos los vecinos, especialmente a los que están sufriendo esas consecuencias, que "por favor, pidan explicaciones también a la Delegación de Gobierno en Aragón y pidan que agilicen los trámites para que esas personas puedan acceder a la protección internacional a la que tienen derecho o que revisen la política de inmigración de España".

Ha relatado que el Ayuntamiento de Zaragoza, desde que hace ya muchos meses se empezó a sufrir este problema, que "también están sufriendo todas las grandes ciudades", ha intensificado la limpieza, ofrece desayunos a todas las personas en el Albergue municipal, que está en obras, y se atiende también a los inmigrantes que "tienen que estar atendidos por el Gobierno de España en programas de protección internacional".

Por otro lado, el Consistorio intensifica la seguridad para que los vecinos se sientan más seguros. "Nos han pedido cerramientos para sus edificios y se los estamos facilitando. Todo lo que es competencia local está siendo atendido", ha aseverado.

Ha comentado que el pasado mes se reunió con los vecinos del entorno del parque Bruil y también la consejera municipal de Políticas Sociales, Marian Orós y otros consejeros municipales.

"Estamos en contacto permanente con los vecinos, pero una administración local --como el Ayuntamiento de Zaragoza-- no tiene competencias, ni recursos y para ello hay que mirar hacia el Gobierno de España y pedirle que se tome muy en serio el problema que está generando en todas las ciudades".

A colación ha vuelto a decir que si la política de inmigración es de "puertas abiertas", después "hay que gestionar a esas personas" porque "tienen que integrarse, tienen que tener unos papeles con los que poder trabajar para poder contribuir al país, que es a lo que han venido. Han venido a España a trabajar y a tener una mejor vida de la que tenían en su país de origen".

A su parecer, es totalmente inhumano" lo que está haciendo el Gobierno de Sánchez, con la complicidad de todos sus ministros, y, además, echándonos la responsabilidad a las entidades locales y a otras administraciones cuando no lo tenemos. Eso es lo que podemos hacer. Es que no podemos hacer más", ha zanjado.