Chueca destaca el éxito del Vive Latino, en una quinta edición de récord que ha sumado a los más jóvenes

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, el viernes durante su visita al Vive Latino. - CHUS MARCHADOR

ZARAGOZA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha asegurado que la quinta edición del Festival Vive Latino "ha superado todas las expectativas", alcanzando por primera vez su máximo aforo de 45.000 asistentes, con la venta total de abonos y entradas y la incorporación de las nuevas generaciones.

"La sensación es maravillosa. Hemos visto un Vive Latino donde han llegado nuevas generaciones, las más jóvenes que otros años no habían disfrutado de estos conciertos y en esta edición, gracias al cartel, se ha convertido en un festival multigeneracional", ha destacado.

Una mezcla de público que, según ha apuntado, ha tenido "un gran impacto económico en la ciudad", con personas llegadas de otras regiones y del extranjero, que ha estimado puede superar los siete millones de euros de la pasada edición.

"Hemos tenido la ocupación hotelera al máximo, superando los niveles de ediciones anteriores, más de un 80%, y eso nos augura que Vive Latino se consolida como el festival latino de Europa más importante en nuestra ciudad con capacidad de crecimiento a la vista de esta edición que, sin duda, nos ha sorprendido a todos muy gratamente".

Además, de la repercusión que este gran evento cultural deja en la capital aragonesa, Chueca se queda con "la imagen y la proyección de Zaragoza hacia el exterior". Un "valor intangible" que, asegura, "no está reflejado en ese valor económico". A ello suma la ausencia de incidencias:

"Eso también es de agradecer a los zaragozanos, que saben disfrutar, como nos pasa en otros festivales, en las fiestas del Pilar. En general, sabemos disfrutar, sabemos pasarlo bien, pero a la vez manteniendo siempre la convivencia y el orden", ha concluido.