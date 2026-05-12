Chueca dice a Sánchez que es "su obligación legal" pagar a los ayuntamientos el encargo de la regularización

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca - DANI MARCOS

ZARAGOZA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, le ha recordado al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que es "su obligación legal" pagar a los ayuntamientos el "encargo" de acometer la regularización extraordinaria de inmigrantes tras el real decreto que entró en vigor el pasado 16 de abril y que concluirá el 30 de junio.

Chueca ha realizado estas declaraciones tras conocer que el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ha asegurado que el Ejecutivo central no se hará cargo de esos gastos adicionales que cubre, en este caso, el Ayuntamiento de Zaragoza, por la regularización de inmigrantes.

"Me parece --ha calificado-- una falta de respeto institucional y una desvergüenza que un Gobierno de la nación que está transfiriendo competencias a otras administraciones a través de un decreto ley usurpando la voluntad del Congreso de los Diputados, porque ese mismo decreto decayó en el Congreso de los Diputados a principios de marzo y ha buscado un atajo para ir por detrás, pero los decretos leyes tienen la obligación de que cuando transfieren competencias a otras administraciones tienen que ir acompañadas de la aportación económica del gasto que se va a producir".

En declaraciones a los medios de comunicación, Chueca ha añadido que es un "abuso", que en primer lugar el decreto ley no viniese con la aportación económica correspondiente y luego que cuando se le reclame formalmente el Gobierno de España diga que "no se va a hacer cargo de lo que por ley tiene que asumir".

Chueca ha comentado que "no hay un precedente en la España democrática de este tipo de maltrato de la Administración General del Estado a las administraciones locales". "Diría --ha añadido-- que me sorprende pero viniendo del Gobierno de Pedro Sánchez no me sorprende en absoluto".

Al respecto, se ha mostrado convencida de que "ningún" presidente del Gobierno de España "se hubiese atrevido a hacer lo que ya viene haciendo Sánchez, como gobernar sin haber ganado las elecciones o con el apoyo de los herederos de ETA, que asesinaban a sus compañeros de partido hace unos años y que ahora los están liberando en el País Vasco".

También se ha referido al "despropósito" de la financiación autonómica, en donde Sánchez "quiere privilegiar a sus socios", a los que le mantienen el poder, como los independentistas catalanes, frente al resto de los españoles.

"Pero que nos haya obligado a hacer esta regulación de inmigrantes ilegales, de una forma precipitada descontrolada y generando un problema como el que está provocando a todas las ciudades, porque esto afecta a las ciudades, con la llegada de inmigrantes sin la atención que tienen que tener sin estar vinculados al empleo, me parece un despropósito", ha abundado.

A colación, ha avanzado que desde el Ayuntamiento de Zaragoza estudiarán todas las medidas legales para que "no se quede así" y que el Gobierno de España "asuma la responsabilidad que tiene, la obligación legal que tiene, que es de dotar económicamente a los ayuntamientos o a otras instituciones cuando se le hace un encargo", ha zanjado.

"Si no decimos que no se nos haga un encargo y lo hemos asumido y lo hemos hecho de la mejor forma que hemos podido, a pesar de la falta de información, pero que encima no se quieran hacer cargo del coste que eso suponga, me parece un despropósito", ha agregado.

La alcaldesa ha instado a que no se compare este gasto con el que desde la Delegación del Gobierno en Aragón no repercute al Ayuntamiento cuando la Guardia Civil o la Policía Nacional tienen que hacer una intervención en la ciudad porque "sería de un desconocimiento absoluto de cuáles son las obligaciones del Estado español".

Así, ha precisado que la obligación de los policías nacionales y de los guardias civiles es, "obviamente, asumir sus competencias en todo el territorio nacional" y Zaragoza es territorio nacional.

"Ya lo que faltaba, que le tengamos que pedir permiso o le tengamos que pagar porque nos haga una intervención la Policía Nacional y la Guardia Civil en Zaragoza. Eso sería confundir, engañar a los ciudadanos e ir en contra de sus obligaciones y de lo que está estipulado por ley en nuestro Estado de derecho. Como con este Gobierno de España cualquier cosa se puede esperar, lo veremos, lo analizaremos y tomaremos las medidas oportunas".

Sobre la cuantía que suponga esta regulación, la alcaldesa ha puntualizado que esa no es la cuestión y que los gastos se conocerá el 30 de junio, sino que es un asunto de "respeto institucional y de cumplimiento de la ley". "No podemos tener un Gobierno de España que incumple la ley. No puede ser" añadiendo que está generando "desigualdad" entre los españoles y "encima, ahora, impone por un decreto ley una regulación de inmigrantes ilegales".

Después de dejar claro que como alcaldesa de Zaragoza cumplirá con la legalidad, Chueca ha criticado que tampoco han obtenido respuesta al informe solicitado desde la FEMP para conocer la forma de proceder en esta regularización extraordinaria.

"Este es el desprecio absoluto y el abuso de poder del Gobierno de la Nación al resto de administraciones públicas del Estado. Lo hemos visto este fin de semana con el encuentro que ha tenido con el presidente de Canarias, con otro ejemplo y con otro caso totalmente diferente. Pero es la forma de proceder que tiene", ha lamentado.

Tras recordar que también solicitaron información a la Delegación del Gobierno y que la respuesta fue que no afectaba a los ayuntamientos, ha supuesto que "de repente, el día que se forman las filas, encima la culpa es de los ayuntamiento porque dicen no la sabemos gestionar bien".

"Así no se puede gobernar un país. Solamente espero que de una vez por todas se convocan las elecciones y los españoles puedan hablar en las urnas libremente, porque es que esto no es de recibo y así no vamos a ir bien", ha opinado.

LOS RECURSOS EXTRA

Entre esos recursos extra, Chueca ha enumerado las horas extras de los trabajadores municipales, el servicio de atención por la tarde y la centralización del informe de vulnerabilidad en la Casa de las Culturas para organizar de la mejor forma posible "la avalancha que nos han impuesto".

Además, ha arremetido contra el Gobierno de España por "utilizar" a las personas más vulnerables de la sociedad, a los inmigrantes que han venido al país con esperanza, con ilusión y con expectativas "para dejarles abandonados y sin darles una salida". "Nosotros no somos así, no somos como Sánchez y su gobierno", ha diferenciado.

NORMALIDAD

Sobre el desarrollo del procedimiento de la regularización de inmigrantes, Chueca ha informado de que se está gestionando todo "con normalidad" y que desde el Ayuntamiento de Zaragoza se les está atendiendo y "haciendo todos los informes de vulnerabilidad".

Las filas del padrón, ha relatado, se produjeron los primeros días, pero ya no hay filas y sobre los informes de vulnerabilidad ha explicado que se hacen "todas las garantías jurídicas", pero ha avisado de se quedará gente sin el informe de vulnerabilidad porque "no cumplen con las garantías jurídicas que, obviamente, los trabajadores sociales necesitan". "De momento no hay ninguna cuestión ahora mismo que nos preocupe", ha concluido.