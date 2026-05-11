Chueca no cree que el Real Zaragoza se salga de la sociedad Nueva Romareda por los resultados deportivos

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 11 May. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, no cree que el Real Zaragoza se salga de la sociedad La Nueva Romareda --formada también por el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón-- tras los malos resultados deportivos del club de fútbol, tras descender de Segunda División a Primera RFEF.

Chueca ha explicado que cuando se hacen todos los contratos, tanto en el acuerdo de socios al constituir la Sociedad La Nueva Romareda, como en el contrato de gestión y explotación del campo se prevé esta circunstancia, pero "como una hipótesis que en ningún momento pensamos que fuese a intervenir o que se fuese a utilizar, pero esas cláusulas existen".

Así, ha confirmado que está recogida la situación de que el Real Zaragoza subiese de Segunda a Primera División y de cómo cambiarían las condiciones y las aportaciones y también en el caso de que vaya a Primera RFEF.

"Hasta donde sé no tengo ninguna información que me haga dudar de que el Real Zaragoza no vaya a cumplir con sus condiciones que obviamente serán las de la categoría en la que esté jugando que así recogen los contratos que hemos firmado", ha zanjado.

A su parecer, el proyecto del Real Zaragoza es a largo plazo, con visión de futuro y, por lo tanto, "no se va a conformar quedándose en Primera RFEF, tiene que aspirar a volver a Segunda División para desde ahí volver a Primera División". "Por tanto confío en que siga cumpliendo con sus obligaciones y no tengo ningún motivo para pensar lo contrario en estos momentos", ha abundado.

"PENA"

Sobre la situación deportiva y su repercusión en las obras del nuevo estadio de fútbol, Chueca ha reconocido sentir "gran pena" en el aspecto emocional que supone para muchos zaragocistas porque este domingo ha sido "uno de los días más tristes de su vida y así lo recordarán porque, sinceramente, nos hacen pensar que nos merecemos otra cosas como ciudad y nuestro equipo no debería estar viviendo lo que está viviendo".

Chueca ha asegurado que empatiza con los zaragocistas a los que ha trasladado todo su apoyo por este descenso de categoría del club del Real Zaragoza.

No obstante, ha precisado que una cosa es la situación deportiva del club y otra cosa es la construcción del estadio. "Las instituciones hemos estado a la altura, a una altura que ojalá hubiésemos tenido también al equipo y al proyecto deportivo a la misma altura".

Ha dejado claro que el proyecto sigue adelante porque cree "firmemente" que Zaragoza no va a tener de forma permanente un equipo como en la actual situación y porque cree que Zaragoza, como cuarta ciudad de España, "no podía perder la oportunidad de acoger el Mundial 2030 y tener el estadio nuevo que es estratégico para la ciudad y va más allá porque es un proyecto de largo recorrido, que va a tener una vida útil muy larga y que esta situación de ahora es coyuntural".

Ha confiado y deseado, como todos los zaragocistas y zaragozanos, que "acabe pronto" y que en la próxima temporada se pueda volver a ver al equipo "donde le corresponde que es ser de Primera División". "No nos podemos conformar con que el Real Zaragoza no esté en Primera y me consta que desde el Real Zaragoza van a luchar para conseguirlo y para hacerlo posible en las próximas temporadas".

Mientras tanto, la ciudad tendrá un campo que cumple con todas las especificaciones FIFA, que acogerá el Mundial 2030 y, por tanto, Zaragoza se beneficiará del "gran impacto" económico y de promoción de la ciudad que eso va a suponer.

También podrá disponer de un estadio donde acoger otros eventos deportivos, que cumple con toda la normativa y con todas las medidas de seguridad, ya que la anterior Romareda "lamentablemente, apenas cumplía".