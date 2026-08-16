Los cines Aragonia y Cervantes de Zaragoza retransmitirán la ópera 'Andrea Chénier' desde el lago Constanza

Escenario flotante de la ópera 'Andrea Chénier' en el lago Constanza (Austria). - VERSIÓN DIGITAL

ZARAGOZA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una cabeza gigante de 24 metros de altura, inspirada en el cuadro de Jacques-Louis David 'La muerte de Marat', sumergida en las aguas del austríaco lago Constanza constituye el espectacular escenario de esta impactante versión de la ópera 'Andrea Chénier'. La producción se emitirá el próximo jueves, 20 de agosto en los cines zaragozanos Aragonia y Cervantes, así como en más de 50 salas españolas.

Esta versión, dirigida escénicamente por Keith Warner, es recordada como una de las interpretaciones visualmente más potentes del verismo italiano.

Se trata del cuarto título del festival óh!pera Summer, una propuesta cultural con formato Event Cinema que reúne obras imprescindibles del repertorio lírico filmadas en algunos de los escenarios al aire libre más imponentes del mundo.

La representación cuenta con un reparto de gran atractivo vocal formado por el tenor mexicano especializado en el repertorio italiano, Héctor Sandoval, como Andrea Chénier, uno de los papeles más exigentes del verismo; la soprano italiana, Norma Fantini, en el papel de Maddalena di Coigny; el barítono estadounidense Scott Hendricks, interpretando a Carlo Gérard; la mezzosoprano de Curaçao, Tania Kross, como Bersi; y la cantante británica Rosalind Plowright, en el papel de la Condesa de Coigny y Madelon.

La trama se sitúa en el París del Terror. El poeta Andrea Chénier se enfrenta a un doble destino: su amor apasionado por la aristócrata Maddalena de Coigny y la persecución política liderada por Gérard, un antiguo sirviente convertido en figura clave de la Revolución Francesa.

UN ESCENARIO CARGADO DE SIMBOLISMO

La escenografía, diseñada por David Fielding, es protagonista del espectáculo, con unas escaleras que surgen del ojo de la monumental cabeza de Jean-Paul Marat, un enorme libro abierto y plataformas móviles integradas en el agua evocan el clima convulso de la Revolución Francesa, contribuyendo además a la sensación de grandiosidad que exige la ópera de Umberto Giordano.

Jean-Paul Marat fue un controvertido revolucionario que acabó asesinado en su bañera. En la ópera de Bregenz, la presidencia del político convertido en escultura gigante emergiendo del agua es una metáfora visual para el espectador ya que Marat es el antagonismo del protagonista, Andrea Chénier, poeta crítico con la violencia y el radicalismo que acabó víctima de la revolución francesa.

La producción, de 130 minutos y cantada en italiano, se enmarca dentro de la cuarta edición del festival óh!pera Summer para los meses de verano que permite vivir de manera diferente la ópera desde la sala del cine de la mano de la distribuidora Versión Digital. En la edición anterior, reunió a 15.600 espectadores frente a la pantalla de cine.

Tras Andrea Chénier, será el turno de 'Carmen', el 3 de septiembre desde el st. Margarethen; y 'Nabucco', el 17 de septiembre desde el Festival Arena di Verona.