Infancia confía en trasladar a las niñas "en pocas semanas" pero admite que la propuesta aún no se ha enviado a Ceuta

Niños y niñas esperan a las puertas de la Jefatura Superior de Policía de Ceuta. - Gabriela Sardá Núñez - Europa Press

MADRID 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez Correa, confía en que el plan de traslado urgente a la Península de las 500 niñas que permanecen en Ceuta pueda iniciarse en "pocas semanas". Ha admitido, no obstante, que por parte del Gobierno no se ha remitido al ejecutivo Ceutí, como ha reclamado su presidente Juan Manuel Vivas, una propuesta concreta para los traslados de esas menores que se consideran en situación de mayor vulnerabilidad.

"Si lo que quiere el gobierno de Ceuta es una propuesta concreta, por supuesto que la va a tener", ha respondido Pérez Correa en una entrevista en RNE recogida por Europa Press al ser preguntado por si Vivas miente cuando aseguró que no se ha presentado a la ciudad autonoma, a quien corresponde la tutela de los menores no acompañados, un plan de traslado de las niñas.

Pérez Correa ha enmarcado las declaraciones de Vivas "en el marco de una rueda de prensa muy compleja con su propio secretario general (Alberto Núñez Feijóo) diciendo públicamente que no a esa situación", y ha garantizado que la iniciativa ha "sido trasladada no solo a los consejos del Gobierno ceutí, sino también a su propio presidente".

"Llevamos trabajando desde esta semana con empresas y entidades sociales y, obviamente, haremos una propuesta concreta, incluso con la consignación de parte de esos fondos que hemos dispuesto a la ciudad, entendemos que hay que consustanciarlo en un convenio que tiene que firmar la ciudad con la entidad como ya se ha hecho en numerosas ocasiones", ha argumentado. Ha explicado, asimismo, que se preparan los expedientes individualizados de cada niña "porque en una situación de unos recursos saturados, es un peligro especialmente para las niñas".

Respecto a plazos, ha explicado que este procedimiento "es bastante más rápido que del de Real decreto ley" y puso como ejemplo el llevado a cabo cuando el Tribunal Supremo obligó al Estado a hacerse cargo de los menores de Canarias que habían pedido asilo. "Fuimos capaces de que en un plazo muy corto, cumpliendo prácticamente el horizonte de un mes, más de 600 niños de Canarias salieran a recursos de estas entidades con las que hemos hablado, que son las que tienen plaza en Península".

Según ha indicado, "el operativo del Estado, el Ministerio de Igualdad, el Ministerio de Inclusión, el ministerio de Juventud e Infancia, el de Interior, lo pueden hacer, solo falta la voluntad de Ceuta que, por lo que se ha hablado con la ciudad, con su área de menores, con su consejero de Presidencia, es una opción que está encima de la mesa".

"Es factible que si nos arremangamos, somos capaces en un plazo de pocas semanas de tener a estas niñas en recursos", ha planteado Pérez Correa.

CRÍTICAS A LA ESTRATEGIA DEL PP DE DEVOLVER A LOS MENORES

Por otro lado, el secretario de Estado ha reiterado sus críticas a la petición del PP de devolver a todos los migrantes, incluidos menores. "Los menores, por una legislación muy clara que el PP conoce y que aplica en las comunidades autónomas donde gobierna, acaban en el sistema de protección", ha recordado.

Preguntado por cuando regresará Ceuta a la normalidad, Pérez Correa ha señalado que será "cuando tenga 29 menores en el sistema de protección", tal y como fija la ley. Así, ha asegurado que entiende que "la ciudad se desespere" cuando hay miles de niños en el sistema, pero que actualmente España "no es capaz" de encontrar un "mecanismo" por los recursos interpuestos por el PP.

"El Partido Popular ha interpuesto más de 40 recursos a los traslados de los menores a península. Hemos tenido que forzar que las fiscalías le digan a los consejeros y a los directores generales que las leyes, los reales decretos ley, se cumplen", ha criticado.

En este sentido, ha expuesto que el Gobierno está "en un eterno día de la marmota con respecto al PP", pero que "al final sus sistemas de protección acogen niños".