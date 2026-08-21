IU reclama al Rey que llame a Mohamed VI por el "ataque" a Ceuta: "Está tardando"

Archivo - El diputado de Sumar, Enrique Santiago, durante el acto del 40 Aniversario de Izquierda Unida, en el anfiteatro de la sede de UGT, a 25 de abril de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario de Izquierda Unida (IU), Enrique Santiago, ha reclamado al rey Felipe VI que llame al monarca marroquí, Mohamed VI, para apaciguar la crisis migratoria en Ceuta, lo que hdefinido como un "ataque" del pais vecino. "Está tardando", ha comentado.

El también diputado de Sumar ha lamentado que no conste esa llamada telefónica de Felipe VI como jefe de Estado, a su homólogo de Marruecos, algo que a su juicio debía haberse producido desde "el primer momento" de la crisis migratoria "como países vecinos y con una relación consolidada".

Según el dirigente de IU, "a estas alturas" el monarca no ha "hecho lo que tenía que hacer en esta crisis, que es ponerse en contacto con el jefe del Estado del país que nos ha atacado, que ha realizado un ataque". "Si tenemos un jefe del Estado al que no votamos, obviamente debería hacer su trabajo como jefe del Estado", ha dicho Santiago en una entrevista de 'Telecinco', recogida por Europa Press.

TODOS LOS MIGRANTES, CENSADOS Y A LA PENÍNSULA

Además, el portavoz de IU ha insistido en que España debe cumplir con sus obligaciones legales respecto a los migrantes que permanecen en la Ciudad Autónoma y ha subrayado que "aquellos que tengan un problema de vulneración de sus derechos humanos y merezcan protección internacional" han de ser acogidos. Para ello, Santiago sostiene que debe hacerse un censo lo más rápido posible.

En cualquier caso, ha aclarado que "eso no se va a hacer de hoy para mañana", aunque ha reconocido que la "carga" que asume la ciudad es insostenible, y ha criticado a PP y Vox por insistir en su "absurda posición" de una "devolución total" inmediata.

En IU mantienen su postura de traslada a la Península a "todos" los migrantes, "adultos y menores", que aún permanecen en Ceuta para "aliviar" la situación de la ciudad autónoma. "Ceuta no puede ser el lugar donde se concentren miles de personas. En la Península hay condiciones para atender a estas personas mientras se solventan los procedimientos individualizados", ha defendido Santiago.