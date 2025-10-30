El CITA impulsa la revalorización de subproductos de plantas aromáticas para desarrollar cosméticos sostenibles

Imagen del proceso de extracción y de los extractos en los laboratorios del CITA. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA) y la empresa Karicia colaboran en el desarrollo de nuevos ingredientes cosméticos sostenibles a partir de plantas aromático-medicinales dentro del proyecto europeo 'Caruso', cuyo objetivo es valorizar los recursos naturales del territorio Poctefa --las zonas fronterizas de España, Francia y Andorra-- para la creación de productos cosméticos y de cuidado personal innovadores.

El CITA ha facilitado a la empresa Karicia, socio del proyecto encargado de la elaboración del producto prototipo, aceite esencial de romero --'Salvia rosmarinus'-- obtenido a escala semi-industrial mediante destilación por arrastre de vapor, así como su hidrolato, ha informado el Ejecutivo autonómico.

Aunque este subproducto de la destilación es cada vez más utilizado y muchas de sus propiedades están descritas en la literatura científica, es necesario seguir profundizando en su composición y bioactividad derivada.

El CITA está trabajando en la cuantificación de las moléculas principales de este hidrolato y también del de melisa --'Melissa officinalis'--, otro de los productos proporcionados a la compañía.

El material vegetal destilado de ambas especies de PAM se está utilizando para extraer los compuestos fenólicos en el laboratorio para obtener extractos vegetales que puedan ser incorporados en las formulaciones cosméticas.

Esta estrategia de revalorización permitirá utilizar los recursos naturales mediante la obtención de un producto de valor añadido a partir de otro subproducto de la destilación, que comúnmente se emplea como biomasa para la obtención de energía, a pesar de su bajo poder calorífico, o para su aplicación en campo como materia orgánica, entre otros usos.

En el caso concreto de la melisa, el aprovechamiento de los subproductos obtenidos tras su transformación es de gran importancia, ya que su rendimiento en aceite esencial es especialmente bajo, y aunque alcanza un alto valor en el mercado, obtener otros productos derivados podría mejorar el retorno económico de las explotaciones.

COSMÉTICOS PARA MEJORAR LA MICROBIOTA DE LA PIEL

El objetivo de Caruso es crear una sólida red de colaboración y transferencia que permita aplicar tecnologías de vanguardia en la caracterización de las aguas termales y en el desarrollo de dermocosméticos a partir de recursos naturales únicos.

Está cofinanciado al 65% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) a través del Programa Interreg VI-A España-Francia-Andorra (Poctefa) 2021-2027, con un presupuesto total de 685.619 eurso.

Coordinado por la Universidad de Zaragoza, en este proyecto participan la Universidad de Pau y de los Países del Adour (UPPA), la empresa Karicia Cosmética, Grand Thermes Bagnères de Bigorre, Les Thermes d'Argèles Gazost, Thermes Barèges Hautes-Pyrénées y el CITA.