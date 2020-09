La ciudad de Yulin dona 68.000 mascarillas quirúrgicas a Zaragoza

ZARAGOZA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ciudad china de Yulin, ubicada en la provincia de Guangxi, en el sur del país, ha donado 68.000 mascarillas quirúrgicas a Zaragoza. La consejera de Infraestructuras, Vivienda y Medio Ambiente, Patricia Cavero, ha sido la encargada de recibir esta donación en el Cuartel de la Policía Local de La Paz, momento en que ha aprovechado para "agradecer de corazón" la "generosidad" de una ciudad "con la que llevamos años manteniendo unas estrechas relaciones de cooperación y amistad. Hoy sentimos a Yulin más cerca que nunca".

Los ciudadanos, los trabajadores municipales y las entidades sociales de la capital aragonesa serán los receptores de estas mascarillas, a quienes se sigue repartiendo puntualmente en función de las necesidades.

Por su parte, el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha agradecido esta donación a través de una carta, recordando que "nos ayudará a seguir luchando contra los contagios del coronavirus" y que esta donación "significa mucho" para la ciudad, que mantiene una estrecha relación con Yulin desde el año 2004.

El Consistorio también ha querido agradecer la labor logística de la empresa New Easy (Shanghai) Supply Chain Management CO. LTD que ha hecho posible la llegada de este material desde Yulin hasta Zaragoza.