El Colegio de Enfermería destaca el papel fundamental de esta profesión en el sistema sanitario

Archivo - Consulta de Enfermería en el centro de salud Amparo Poch de Zaragoza - GOBIERNO DE ARAGÓN - Archivo

ZARAGOZA 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Enfermería de Zaragoza celebra este martes el Día Internacional de la Enfermera saliendo a la calle para compartir con la sociedad "el papel fundamental" de la enfermera en el sistema sanitario.

Durante toda la jornada, la ciudadanía podrá acercarse hasta una carpa instalada por la organización colegial en el entorno de la plaza Santa Engracia, de 10.00 a 18.00 horas.

En ella, las enfermeras resolverán dudas sobre la mejora de hábitos de vida, prevención de enfermedades y otras cuestiones relacionadas con las distintas patologías.

También explicarán a la población zaragozana la importancia de contar con enfermeras especialistas, se ofrecerán folletos informativos y se realizarán sorteos de regalos.

Una manera lúdica y cercana de visibilizar la figura de la enfermera, la institución colegial y fomentar el orgullo de pertenecer a esta profesión tan importante para el bienestar de las personas.

El Colegio de Enfermería de Zaragoza se une a la conmemoración del día 12 promovida por el Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) bajo el lema 'Nuestras enfermeras. Nuestro futuro. Las enfermeras empoderadas salvan vidas'.

FORTALECER EL PAPEL DE LA ENFERMERA

La campaña de este año se centra en la necesidad de fortalecer el papel de la enfermera a través del reconocimiento, su participación activa en la toma de decisiones, el acceso a formación continua, la posibilidad optar a puestos de liderazgo y la mejora de las condiciones laborales.

Tal y como ha manifestado la presidenta del Colegio zaragozano, Teresa Salamero, "Florence Nightingale comprendió algo esencial: cuidar salva vidas, pero cuidar bien requiere conocimiento, organización, compromiso y evidencia científica".

Por ello, las enfermeras, en su Día Internacional, vuelven a incidir y demandar cambios sustanciales en la profesión para así poder seguir dando el máximo potencial a la profesión.

"Seguimos demandando la resolución de los problemas históricos que afectan día a día al trabajo que desempeñan las 10.000 enfermeras aragonesas: Reconocimiento del nivel A1; aumento en el ritmo de implantación de los perfiles de Enfermería Especialista; adecuación de las plantillas a las ratios europeas; reducción de carga de trabajo y mejora de las condiciones laborales para evitar el éxodo de profesionales que están abandonando España", ha dicho Salamero.

Actualmente, la ratio enfermera-paciente en España sigue muy lejos de la media europea para poder garantizar la seguridad y la calidad del cuidado de todos los pacientes.

En un contexto social marcado por el envejecimiento de la población, el aumento de las enfermedades crónicas y la necesidad de fortalecer el sistema sanitario, contar con profesionales en enfermería bien formados es fundamental.

"En este Día Internacional de la Enfermera no solo celebramos la profesión, también reivindicamos la necesidad de seguir avanzando por una enfermería más reconocida a nivel social e institucional. Dar valor a la profesión enfermera es cuidar del bienestar de la población", ha concluido Salamero.