Los Colegios Silos y Agustinos ganan la fase regional de los Premios Ejército de Tierra de Enseñanza Escolar

Foto de grupo de los ganadores de la fase regional de los Premios Ejército de Tierra de Enseñanza Escolar 2026, con alumnos y docentes de los Colegios Santo Domingo de Silos y San Agustín. - EJÉRCITO DE TIERRA.

ZARAGOZA 12 May. (EUROPA PRESS) -

Los Colegios de Zaragoza Santo Domingo de Silos y San Agustín han ganado la fase regional de los Premios Ejército de Tierra de Enseñanza Escolar 2026.

El centro Santo Domingo de Silos ha resultado ganador en la categoría 'A' de alumnos de Educación Primaria por su trabajo 'La batalla del conocimiento', un juego similar al 'Trivial' que ha impresionado al jurado por su calidad técnica, así como la profundidad de conocimientos en niños de hasta 10 años de edad.

El Colegio San Agustín ha ganado en la categoría 'B', de alumnos de Secundaria, por su trabajo 'Memorias de un soldado'. La idea de un diario recuperado a través de trozos de papel, donde suman el cuidado en los detalles de recuerdos, tales como dibujos de personajes y mapas, así como elementos que cualquier expedicionario pudiera recopilar --llegando al extremo de hojas y tallos de cereales--.

La muestra de citas y frases para elevar la moral del mando a subordinados, ha sido muy valorado por el jurado para fallar a su favor.

El general de División Cepeda Lucas ha agradecido el esfuerzo, el talento y la creatividad de nuestros jóvenes. Los trabajos ganadores de la fase regional pasan a la fase nacional, donde optan a un premio de 2.250 euros y cuyo fallo deberá producirse en la tercera semana del mes de mayo. Este fallo se hará público a través de la página web del Ejército de Tierra y se notificará a los centros de enseñanza ganadores.

ENTREGA DE PREMIOS REGIONALES

El Palacio de la Antigua Capitanía de Zaragoza ha acogido este martes el acto de entrega de premios, que ha presidido el general Luis Francisco Cepeda.

Estos premios han sido convocados por el Instituto de Historia y Cultura Militar (IHCM) a finales del año pasado y el objetivo es propiciar el conocimiento, por parte de los centros de enseñanza, y en particular, por parte de los jóvenes, de las múltiples actividades de las unidades del Ejército de Tierra, de los valores que atesoran y de la historia y cultura militar.

Este año se ha añadido la conmemoración del '250º Aniversario de la contribución militar española a la independencia de los Estados Unidos de América'. Los trabajos podían estar referidos o relacionados con cualquiera de las múltiples actividades del Ejército de Tierra español en cualquier época.

Además, había una modalidad con premios específicos a los trabajos relacionados con la conmemoración del '250 Aniversario de la contribución militar española a la independencia de los Estados Unidos de América'.

Los premios constan de dos fases, una regional, que organizan las Oficinas de Comunicación de diversas unidades del Ejército de Tierra y otra fase a nivel nacional organizada por el IHCM. Aquellos colegios ganadores de la fase regional pasan a la nacional.

Al acto en el Palacio de la Antigua Capitanía en Zaragoza han asistido los colegios finalistas con una representación de profesores, alumnos y también han estado presentes los directores provinciales de Educación Cultura y Deporte de Zaragoza, Huesca y Teruel.