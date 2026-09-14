Comienza el curso escolar para los 53 alumnos de FP del Centro 'Santa Agatoclia' de Mequinenza

Centro de Formación Profesional 'Santa Agatoclia' de Mequinenza. - AYUNTAMIENTO DE MEQUINENZA.

MEQUINENZA (ZARAGOZA), 14 (EUROPA PRESS)

El Centro de Formación Profesional 'Santa Agatoclia' de Mequinenza (Zaragoza) ha iniciado este lunes, 14 de septiembre, el curso escolar 2026-2027 con 53 alumnos matriculados, procedentes de las localidades de Seròs, Fraga, Fayón, Torrente de Cinca y Mequinenza.

Del total, 23 cursan los Grados Básicos de Servicios Comerciales y de Electricidad y Electrónica, mientras que los 30 restantes lo hacen en el Grado Medio de Instalaciones Eléctricas y Automáticas. Las cifras son provisionales y podrían incrementarse, ya que todavía quedan plazas disponibles y hay solicitudes de acceso pendientes de confirmación.

En materia educativa, una de las principales novedades de este curso se centra en las prácticas, que en los Grados Básicos pasan de 240 a 400 horas. Tanto en los Grados Básicos como en el Grado Medio, estas prácticas se concentran en el segundo curso.

INFRAESTRUCTURAS

El nuevo curso llega también con mejoras en las infraestructuras del centro, concretamente en el vallado del patio de recreo y en el acceso al mismo, así como en la iluminación y la climatización. Estas actuaciones se complementan con una nueva dotación de equipos informáticos.

En cuanto a la planificación del curso, se seguirá trabajando en el aprendizaje basado en proyectos, con el objetivo de aplicar en casos reales los conocimientos adquiridos por el alumnado.

Así, en el Grado Básico de Servicios Comerciales se trabajará en la puesta en marcha de una tienda de cosmética natural y sostenible, para lo que se contará con asesoramiento especializado. El proyecto permitirá aplicar los diferentes módulos profesionales que se aborden durante el curso en ámbitos como el control de pedidos, la contabilidad, el marketing, packaging o la gestión de almacén.

En el Grado Básico de Electricidad y Electrónica y en el Grado Medio de Instalaciones Eléctricas y Automáticas se continuará desarrollando el proyecto de economía circular, orientado a combatir la obsolescencia programada dando una nueva vida a electrodomésticos averiados.

Asimismo, se continuará con los proyectos de energías renovables y de construcción desde cero de un programador industrial, un PLC educativo operativo para el control de diferentes funciones. Con esta iniciativa se pretende que el alumnado conozca de forma práctica su arquitectura, sus capacidades y sus posibilidades de uso.