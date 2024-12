Los congresos celebrados en 2024 en Zaragoza aumentan y dejan un impacto económico de 84,6 millones de euros

ZARAGOZA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El turismo de congresos y eventos continúa aumentando en la capital aragonesa y creando riqueza en la ciudad. En 2024, se han celebrado 431 eventos, a los que han asistido cerca de 100.000 personas, generando un impacto económico de 84,6 millones de euros.

Estos son los datos que reflejan el potencial de la capital aragonesa como sede para acoger eventos, tanto por los equipamientos que ofrece como por su ubicación geográfica y buenas comunicaciones, una senda al alza que continuará en 2025.

Así lo ha destacado la consejera municipal de Cultura, Educación y Turismo, Sara Fernández, en el Comité Ejecutivo y la Asamblea General de Socios de Zaragoza Congresos celebrado hoy en la sede de la Fundación San Valero, y al que han asistido XX personas.

Durante este año, Zaragoza ha acogido citas tan importantes como el XXVII Congreso nacional de la SEIMC Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, el II Congreso Internacional: Accesibilidad a los Sistemas Públicos de Salud; o el 51 Congreso de la Sociedad Española de Medicina Psicosomática y Rail Live 2024.

En total, 431 eventos durante el 2024, entre jornadas, congresos y convenciones, lo que supone un 5 por ciento más que el año anterior, que han sido 408. A ellos se suman 24 eventos deportivos, ferias o presentaciones de empresa y 1.400 reuniones de trabajo. El 48 por ciento de los eventos han sido de ámbito nacional e internacional, mientras que el 52 por ciento regionales. En total, han asistido 96.850 personas.

Toda esta actividad deja un impacto económico importante en la ciudad, que en este año asciende a 84,6 millones de euros, es decir un millón más que el año anterior. La duración media de los congresos es de 2,1 días y el gasto medio es de 330 euros.

PREVISIONES PARA 2025

Con estas cifras, las previsiones para 2025 son también muy positivas, y ya son muchos las sociedades que han confirmado a Zaragoza como la sede para acoger el próximo congreso.

De esta forma, el próximo año se celebrará el XXVIII Congreso Nacional de Psiquiatría con una previsión de 1.700 personas, el 24º Congreso Nacional de Hospitales y Gestión Sanitaria, al que se esperan 4.000 asistentes, el V Congreso de Alineadores y Nuevas Tecnologías de la SEDO, XXIV Congreso de Especialidades Veterinarias de AVEPA-GTA --1.000 personas--.

Además, están previstos otros eventos como el I Congreso Nacional de Actualizaciones en Ginecología Clínica de la SEGO --Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia--; el VI Congreso Nacional de la Sociedad Española de Endoscopia Digestiva SEED 2024; el XIX Reunión del Grupo de Diabetes, Obesidad y Nutrición; ENEC 2025 XXVIII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Neurocirugía; el 2025 SEHO Meeting of Society of Economics of the Household; y el 4th National and 5th International Conference on Engineering Thermodynamics (14CNIT).

El listado se completa con el CIT2025 XVI Congreso de ingeniería del Transporte 2025; el SECPAL 2025 XV. Jornadas Internacionales de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos y VII; las Jornadas de la Sociedad Aragonesa de Cuidados Paliativos; CIPEU 2025. 2º Congreso de la Industria de Pet Food en Europa; y el XVI Congreso de la Asociación Española para el Estudio de los Errores Congénitos del Metabolismo AECOM.

PLAN DE ACTUACIÓN PARA 2025

Durante la Asamblea, el Ayuntamiento de Zaragoza ha presentado el Plan de Actuación 2025, que, manteniendo todo lo que ha funcionado hasta ahora y tras una investigación de mercado, establece nuevos objetivos, sabiendo que es un sector en transformación constante, si bien la clave sigue siendo el "contacto humano".

La consejera municipal de Educacion, Cultura y Turismo, Sara Fernández, ha explicado que 2024 ha sido año "importante" para la industria de eventos y que Zaragoza se ha posicionado como un destino afianzado. "Su excelente situación geográfica, su amplia y preparada infraestructura, su oferta hotelera y gastronómica, la calidad de sus servicios, la riqueza su historia. Así como el programa cultural y de eventos, hacen de Zaragoza la sede perfecta para cualquier tipo de evento", ha afirmado.

Con el objetivo de fortalecer la situación, Zaragoza Congresos va a impulsar su Plan Estratégico basado en la internacionalización, innovación y sostenibilidad, y centrado en tres objetivos.

El primero de ellos el factor humano, ya que, aunque en plena era digital y aunque parezca paradójico, los expertos en el sector confirman que se va a celebrar un aumento considerable de las reuniones presenciales. Por ello, Zaragoza Congresos pretende centrar la estrategia en las personas, poniendo en valor la hospitalidad de la ciudad y escuchando atentamente las necesidades de cada organizador para ofrecerle la mejor respuesta.

El segundo objetivo es avanzar todavía más en la sostenibilidad y en la accesibilidad de los eventos, una línea en la que Zaragoza Congresos lleva trabajando en los últimos años con iniciativas como la plantación de árboles en el Bosque de los Zaragozanos.

Por último, el tercer objetivo es la medición de los resultados para evaluar su impacto y tomar decisiones que ayuden en la planificación futura. Estos tres conceptos suponen la incorporación de otros desafíos que afectan al sector, y generan un plan más ambicioso, más relevante, que profundiza en diversos aspectos, como la internacionalización.

De hecho, en 2025 Zaragoza va a convertirse en la sede de la Asamblea General del Capítulo Ibérico de ICCA en el mes de abril, reuniendo a los miembros del Capítulo Ibérico, más de 80 ciudades, oficinas de convention bureau, organizadores de congresos y convenciones de Portugal y España. Por último, la comercialización, mediante la organización de varias presenciales nacionales en distintos destinos y la potenciación de las visitas comerciales.