Consumo retira 6.242 juguetes del mercado en 2021

ZARAGOZA, 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Protección de Consumidores y Usuarios del Gobierno de Aragón, durante todo 2021, han llevado a cabo 7.916 actuaciones inspectoras sobre juguetes --55,2 por ciento del total de actuaciones--. En 477 de estos controles se detectaron juguetes inadecuados, que han dado como resultado la retirada de 6.242 unidades de los comercios.

A pesar del continuo trabajo en este ámbito, en estas fechas navideñas, el director general de Protección de Consumidores y Usuarios, Pablo Martínez, ha insistido en diversas recomendaciones para la compra de juguetes que eviten sorpresas desagradables a los más pequeños.

"No se deben comprar juguetes que no vayan etiquetados en castellano, que carezcan del marcado de la CE y que no identifiquen a su responsable en territorio europeo", ha recordado el director general.

Pablo Martínez ha recalcado que las actuaciones de inspección de juguetes se intensifican en el último cuatrimestre del año, pero se trabaja en este tema el resto de los meses. De hecho, ha apuntado, en los nueve primeros meses del año se incorporaron a la red de alerta de seguridad de los productos un total de 397 juguetes, tanto en el ámbito europeo como en el nacional. Esta cifra representa porcentualmente el 20,60 por ciento del total de alertas.

En el caso de las reclamaciones formalizadas por escrito durante el año 2020, se han contabilizado 33 derivadas de la adquisición de juguetes, un 0,97 por ciento del total. Se trata de una cifra muy similar a la de años pasados a pesar de la crisis sanitaria.

Consejos

A la hora de comprar un juguete, hay que tener en cuenta varios consejos como que en el envase y en las etiquetas debe aparecer claramente indicado el nombre, la marca y la dirección del fabricante y/o importador. Todo ello debe aparecer en español.

Las etiquetas y rótulos deben alertar de los posibles riesgos que puede entrañar el uso del producto y la forma de evitarlos. No deben tener bordes cortantes, aristas o clavos que puedan causar daño y hay que prestar especial atención a los juguetes que contengan pilas botón o ventosas, así como aquellos con partes eléctricas o transformadores.

Asimismo, no regalar juguetes con bolitas con diámetros inferiores a 4,3 centímetros a niños menores de 3 años, hay que evitar los juguetes fabricados con plástico frágil y quebradizo; y antes de adquirir un juguete conviene comprobar la edad recomendada para su uso.

Desde Consumo han señalado, además, que "es conveniente" guardar el ticket de compra ante una eventual reclamación por cualquier incidencia. Cualquier duda puede ser consultada en las oficinas municipales y comarcales de información al consumidor o a través de las asociaciones de consumidores.

Asimismo, la Dirección general de Protección de Consumidores y Usuarios tiene a disposición de los ciudadanos el teléfono gratuito 900 12 13 14 y el correo electrónico 'consultaconsumo@aragon.es'. También pueden consultar consejos e información a través de las redes sociales '@ConsumoAragon'.