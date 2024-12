La crecida ordinaria del Ebro podría llegar a Novillas a primera hora de esta tarde sin provocar daños en cascos urbanos

ZARAGOZA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ebro está registrando una crecida ordinaria y las 4.30 horas de la madrugada de este martes la punta de la crecida ha atravesado la estación de aforo de Castejón (Navarra) con un caudal de 1.610 metros cúbicos por segundo y una altura de 6,65 metros. La crecida ordinaria podría llegar a Novillas (Zaragoza) a primera hora de esta tarde sin provocar daños en los cascos urbanos, según han informado desde el Gobierno de Aragón.

Se cumple así la previsión de la Confederación Hidrográfica del Ebro que había estimado una punta en una horquilla de entre 1.500 y 1.900 metros cúbicos por segundo. Con esos datos únicamente se esperan afecciones en las zonas agrícolas colindantes al cauce, pero sin daños a las poblaciones ribereñas.

Se espera que la punta entre en Aragón, en concreto, en la localidad zaragozana de Novillas, sobre las 14.00 horas de hoy, llegando a Zaragoza capital a lo largo del miércoles.

Aunque la crecida es ordinaria, Protección Civil insiste en extremar las medidas de precaución para minimizar riesgos. Es muy importante alejarse del cauce del río, no estacionar en zonas próximas a la orilla, no intentar cruzar zonas de carretera inundadas.

Aunque no se esperan daños en cascos urbanos no pueden descartarse todavía daños por filtración, por lo que se recomienda no bajar a sótanos, colocar documentos importantes y objetos valiosos en puntos más elevados de las viviendas.

Protección Civil activó en la tarde de ayer el Plan Especial ante el riesgo de inundaciones (PROCINAR) en fase de alerta, plan que continuará activado hasta que la crecida abandone la Comunidad Autónoma de Aragón.