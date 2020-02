Cs está abierto a "actualizar" el Pacto del Agua, pero pide mantener el "consenso" y las grandes obras

Publicado 03/02/2020 12:44:55 CET

ZARAGOZA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en las Cortes de Aragón, Daniel Pérez, se ha mostrado abierto a "actualizar" el Pacto del Agua, pero "dentro del espíritu" con el que se acordó, es decir, manteniendo el "consenso" y las grandes obras pendientes de ejecutar. Ha señalado que Cs no concretará más su postura hasta conocer "el alcance y objetivo final" de la Mesa del Agua anunciada por el presidente autonómico, el socialista Javier Lambán.

En rueda de prensa, en las Cortes de Aragón, Pérez ha manifestado que este lunes han registrado una petición de comparecencia ante el pleno del Parlamento para que el jefe del Ejecutivo autonómico "aclare y explique" el anuncio que ha realizado este fin de semana de la convocatoria de esa mesa.

Ha precisado que "se trata de dar salida" al punto 94 del acuerdo de gobernabilidad suscrito entre PSOE, Podemos, Chunta Aragonesista y Partido Aragonés, que es "un tanto ambiguo" y "un melón excesivamente abierto, cuando hablamos de cuestiones tan sensibles como el agua y los proyectos que están pendientes de ejecutarse", ha dicho el portavoz de Cs.

Al respecto, ha indicado que el acuerdo de gobernabilidad no utiliza la expresión Pacto del Agua, sino que "se compromete a trabajar por la resolución de los conflictos del agua en Aragón" y a constituir una mesa de diálogo para un nuevo acuerdo en esta materia y por eso Pérez quiere preguntar a Lambán "si el Pacto del Agua ha muerto o a qué nos estamos refiriendo".

Pérez ha expuesto que su partido no niega que el Pacto del Agua "pueda necesitar una actualización, pero la esencia, el espíritu debe seguir vivo, que es el consenso", que hay que "intentar mantenerlo", aunque haya que "adecuar" el acuerdo a la realidad actual después de "lo difícil que es que nos pongamos de acuerdo todas las fuerzas políticas, agentes sociales, regantes y todos los afectados por un problema común".

El portavoz de Cs ha recordado que desde que se suscribió el Pacto del Agua "hay cosas que han cambiado", como la evidencia del cambio climático, una mayor preocupación por el problema de la despoblación y la vertebración del territorio, además de que el nivel de ejecución "deja mucho que desear" y las obras que recoge sufren "un parón desde hace casi 15 años".

Ha puntualizado que "hace 25 años no se hablaba de cambio climático" y "ahora ya somos conscientes de realidades que transcienden el ámbito de las ideologías", además de que hay que tener en cuenta "lo que dice la Unión Europea y la Agenda 2030". Por todo esto, ha aceptado "actualizarlo al siglo XXI", pero "no una reforma en profundidad que suponga desmontarlo y tirarlo por tierra".

INTENCIÓN

El portavoz de Cs ha adelanto que su grupo, "a priori", está abierto a sentarse, "hablar y consensuar", pero antes Lambán debe dar a conocer el modelo que va a plantear y "podamos debatirlo y tomar una decisión sobre si nos sentamos o no en esa nueva Mesa del Agua" porque "no nos importa tanto el qué, sino el para qué, con qué intención se constituye".

Pérez ha agradecido que Lambán después de anunciar esa mesa, haya nombrado a través de Twitter palabras como "Yesa, Almudévar, Mularroya y Biscarrués", que para alguno "son malditas", si bien "es la parte más mollar" del Pacto de Agua, pero "un tuit no da de sí, las Cortes sí".

Por eso, ha pedido su comparecencia para que "venga con todas las cartas boca arriba y con un mensaje claro", que "invite a la confianza, a la serenidad y a mantener el espíritu de consenso y la concordia para tener un gran pacto que garantice las necesidades de agua presentes y futuras de esta Comunidad autónoma".

Ha incidido en que debe de transmitir un "mensaje de tranquilidad a todos los aragoneses y a quienes están esperando los regadíos y las restituciones de las zonas afectadas por la construcción de grandes embalses".

Pérez ha esgrimido que "si se toca" el Pacto del Agua, "que sea para mejorar y garantizar que las grandes obras sigan para adelante y conseguir que se hagan" porque "están en modo avión desde hace muchos años", para advertir de que "no vamos a entrar al juego de hacer un apaño y echar la pelota para adelante para no generar fisuras entre los cuatro partidos que integran el gobierno".

"Si se trata de ganar tiempo, de echar hilo a la cometa y no meternos en determinados asuntos para evitar que salten chispas por las distintas sensibilidades" que hay entre los socios de Gobierno, "no vamos a estar, no lo vamos a permitir", ha sentenciado el portavoz de Ciudadanos.

POSTURA DE CS

Pérez ha considerado "precipitado" plantear su postura en esa mesa, "sin saber cuál es el objetivo" de la misma, si bien ha apuntado que se deben respetar "las grandes obras del pacto del agua, cuando sean posibles" ya que "no vamos a obcecarnos" con la construcción de la presa de Biscarrués "si el Tribunal Supremo decide que ese proyecto no es viable".

"No nos haría gracia que se cuestionase" los embalses de Yesa, Mularroya y Almudévar, ha continuado el portavoz de Cs, que ha rechazado "abrir un melón" para "donde había acuerdos, poner rupturas", o "llevar la discordia" por eso ha incidido en querer saber "a dónde vamos" y ha rechazado propiciar "enfrentamientos entre los propios aragoneses".

No obstante, ha considerado que "para que no haya fricciones, algunos van a tener que replantear su posición" y se ha preguntado si CHA o Podemos apoyarán las obras de recrecimiento del embalse de Yesa u otras recogidas en el Pacto del Agua, para dejar claro que su partido es contrario a que "si le va mal al gobierno, es bueno para la oposición", cuando esto "perjudica a los aragoneses".

Respecto a la postura esgrimida por la Comunidad de Riegos del Alto Aragón, Pérez ha dicho comprender que "estén con la mosca detrás de la oreja y se cierren en banda" a una mesa de diálogo sobre el Pacto del Agua porque "ha sido muy difícil alcanzar consensos" y cuando se ha logrado un acuerdo "es mejor no tocarlo, sino dejarlo como está".

No obstante, ha considerado que si Lambán se explica y da a conocer los detalles de esa mesa, "espero que se sienten" porque si ésta "cojea es como decir que no flota", para insistir en que la "grandeza" del Pacto del Agua "es su origen de consenso entre los partidos, agentes sociales, regantes y todas las partes implicadas" y su "debilidad", que "está parado".