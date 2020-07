Las cuatro comarcas afectadas por brotes siguen en fase 2, pero su situación mejora

El Gobierno de Aragón todavía no ha puesto fecha a su paso a la nueva normalidad

La consejera de Sanidad, Sira Repollés, ha detallado que las cuatro comarcas afectadas por brotes de coronavirus --La Litera, Cinca Medio, Bajo Cinca y Bajo Aragón-Caspe-- seguirán todavía en la fase 2 del plan de la desescalada, aunque su situación está mejorando todavía no ha puesto fecha a su paso a la nueva normalidad. Ha apuntado que acumulan 335 casos positivos.

En una rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, ha defendido que la decisión de que cuatro comarcas pasasen a la fase 2 del plan de desescalada después de que la Comunidad entrase en la nueva normalidad, "ha sido difícil pero acertada".

"A fecha de ayer, 30 de junio, informamos de 12 nuevos casos, la cifra más baja desde que aprobamos la orden, siete de ellos asintomáticos, distribuidos 9 en Huesca y tres en Zaragoza. Hasta a fecha, las cuatro comarcas acumulan unos 335 positivos". Así, ha aclarado que estas comarcas tienen "la tasa de incidencia más alta respecto a las demás de Aragón".

Repollés ha agregado que las cuatro comarcas acumulan dos tercios del total de positivos de toda la Comunidad autónoma, 164 de 261 en esta última semana. "Es decir, el 6 por ciento de la población de Aragón concentra el 67 por ciento de los casos positivos".

Ha detallado que esto no tiene "nada que ver" con la situación en la que se encontraba la Comunidad en la última semana de marzo y primera de abril, en la que aparecían otros picos. "Estos pacientes, desde el punto de vista sanitario, no presentan problema, son gente joven, la mayoría asintomáticos, que no suponen ningún estrés para el sistema sanitario y la mayoría de ellos no necesita ni precisa ingresos ni en hospitales ni en otros centros de salud, simplemente atención domiciliaria".

"Esto quiere decir que se trata de un foco muy localizado, circunscrito a una zona específica que gracias a las medidas que hemos tomado, de forma urgente, nos ha permitido actuar sobre él y proteger a la ciudadanía, que es lo más importante", algo que se ha dicho que se está haciendo gracias al equipo del Departamento de Sanidad, a los sanitarios y con la colaboración de los alcaldes, los responsables de las comarcas y los vecinos de los pueblos.

Repollés ha considerado que la Comunidad fue "muy valiente" al ser la primera en devolver unos territorios a la fase 2. "Hace una semana tomamos una decisión difícil pero acertada. El foto actualmente se concentra en las cuatro comarcas permitiendo que se controle la situación de forma positiva, gracias al compromiso de todos hoy podemos trasladar datos favorables".

De hecho, ha mencionado que en los datos del Ministerio dados a conocer este martes "ya no somos la comunidad autónoma con mayor incidencia por fecha de inicio de síntomas, en los últimos siete días, tampoco la comunidad autónoma que más datos ha declarado, y espero que sigamos en esta senda".

MIL PCR

La consejera de Sanidad ha precisado que en la última semana se han realizado más de mil pruebas PCR en estas comarcas y "para estos días próximos tenemos ya citadas entre 20 y 70 PCR diarias en cada uno de los centros de salud", donde no hay ninguna restricción para la realización de pruebas. En este punto, ha destacado la efectividad del proceso iniciado de desplazar efectivos a áreas sanitarias que necesiten refuerzo para atender casos de coronavirus.

También ha aprovechado para elogiar la labor de los ayuntamientos y recordar que "muchos de ellos están poniendo recursos propios para el aislamiento de casos y contactos", algo que ha asegurado que hará llegar a los alcaldes de las cuatro comarcas en una videoconferencia que tiene con ellos este miércoles.

No obstante, sobre la vuelta a la nueva normalidad de las cuatro comarcas no ha puesto fecha y ha remarcado que "todo depende de la línea epidemiológica". "Está claro que ya no estamos en fase ascendente, estamos en fase de meseta, incluso descendiendo en algunas comarcas, es una evolución lógica cuando la intervención es rápida y contundente, como ha sido el caso".

DATOS DE LOS CASOS POR POBLACIÓN

Ante la queja de algunos municipios de no dar los datos de casos por localidad, Ripollés ha defendido que se trata de pueblos muy pequeños, por lo que se puede estigmatizar a estas zonas o incluso se podría localizar a los vecinos que son positivos. Ha matizado que diariamente a todos los presidentes de comarcas y coordinadores de los centros de salud se les da una relación de los casos positivos que han salido en sus comarcas.

El director general de Salud Pública, Francisco Falo, ha incidido en que en la web del Gobierno de Aragón están colgados los datos de la incidencia de los casos a nivel comarcal y zona básica de salud. En su intervención, ha aprovechado para apoyar las palabras de la consejera de Sanidad sobre la mejora de la situación.

"Hace dos semanas estábamos dando de casos nuevos en Aragón una magnitud de ocho o diez, hace un poco más de diez días empezaron a subir ese número de casos, estábamos dando 30 o 40 y llegamos a dar 71 y, desde hace unos días, los que nos aparecen, fundamentalmente siempre ligados a estas cuatro comarcas, observamos que tienen un curso descendente".

MORTALIDAD

Aunque Francisco Falo ha dicho que no tenía los casos de mortalidad por COVID-19 en Aragón, sí ha opinado que los casos "van a subir muy poco". Respecto a las residencias de ancianos, ha relatado que hay seis brotes que se mantienen abiertos, de los que activos solo están cuatro.

"Dos de ellos se mantienen abiertos porque los mantenemos hasta que se cumplen dos periodos de incubación completos, que son 28 días, aunque no haya habido casos y, los otros cuatro, las características de los casos no tienen nada que ver con lo que teníamos en marzo", ha matizado, al tiempo que ha remarcado que Aragón está en una incidencia de mortalidad en mayores de 65 años "incluso en algunas semanas inferior a lo estadísticamente esperado".