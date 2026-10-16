El delegado del Gobierno en Aragón condena la segunda agresión sexual sufrida por una mujer

El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de España en Aragón, Fernando Beltrán, ha condenado "enérgicamente" la agresión sexual sufrida por una mujer esta pasada noche en un local del Casco Histórico de Zaragoza, en la calle de Santa Isabel, durante las fiestas del Pilar.

Fernando Beltrán ha recordado que las mujeres tienen derecho a disfrutar de las fiestas libres y seguras, sin miedo y sin violencia machista.

"Es intolerable que dos mujeres hayan sido víctimas de esta violencia durante las fiestas. Tolerancia cero y nuestro compromiso más firme contra esta lacra. Ni una agresión más", ha recalcado.

Beltrán ha añadido que la Delegación del Gobierno de España en Aragón pone a disposición de la víctima y de su entorno los recursos de atención y acompañamiento que sean necesarios.

Los hechos han ocurrido esta pasada madrugada en un local del Casco Histórico. La víctima presentó una denuncia por tocamientos y el presunto agresor fue detenido. Ha intervenido la Policía Local y la Policía Nacional ha abierto una investigación a través de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM).