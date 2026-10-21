Desarticulado un grupo criminal que distribuía cocaína al menudeo en Zaragoza

1127346.1.260.149.20261021133534 La Policía halló algunas de las dosis de cocaína en un cilindro metálico. - CNP

ZARAGOZA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Zaragoza a tres personas, dos mujeres y un hombre, como presuntas autoras de los delitos de tráfico de drogas y organización criminal. Se les han intervenido 318 gramos de cocaína, repartidos en más de 240 dosis ya listas para su venta.

La investigación se inició tras recibirse información de distintas fuentes sobre una persona que estaría vendiendo cocaína en diferentes puntos de la ciudad. A finales de septiembre, los agentes establecieron vigilancias y seguimientos que permitieron documentar varias entregas a compradores durante las semanas siguientes.

El grupo criminal actuaba con un claro reparto de funciones. Uno de sus miembros recorría la ciudad para entregar la droga a los compradores, que estos pedían previamente llamando por teléfono, mientras los otros dos se encargaban de abastecerle de dosis, de facilitarle vehículos y de guardar la droga y el dinero en sus domicilios.

Las entregas eran rápidas y discretas: el comprador subía unos segundos al coche o se acercaba a la ventanilla, en un aparcamiento o en plena calle, hacía el intercambio y se marchaba. Cada dosis era una pequeña bolsa de plástico cerrada con alambre, preparada con recortes de plástico y pesada con básculas de precisión.

Para evitar ser descubierto, el principal investigado dejó de usar los vehículos con los que se le había visto vender en cuanto sospechó que podían estar vigilándole, y pasó a usar uno de alquiler contratado por otra persona del grupo. Aparcaba lejos de su domicilio y llegaba a pie, comprobaba que no hubiera policía en la zona, entraba en calles sin salida, cambiaba de dirección sin motivo aparente, circulaba despacio para luego acelerar, elegía caminos poco transitados y se cubría el rostro con gorras.

El pasado 15 de octubre, los agentes siguieron al presunto vendedor hasta un centro comercial, donde observaron como dos mujeres le entregaban lo que parecía un cilindro metálico. Horas después, tras una nueva venta, el sospechoso fue interceptado a bordo del vehículo que conducía, tirando por la ventanilla dos dosis de cocaína, al percatarse de la presencia policial.

Al comprobar el interior del coche, los agentes encontraron pegado bajo el asiento del conductor, un cilindro imantado con 13 dosis más de esta misma sustancia estupefaciente, siendo en ese momento detenido y trasladado a dependencias policiales. Poco después, las otras dos personas fueron detenidas tras detectarlas vendiendo una dosis a un comprador. En su coche, escondidas en un coletero y en la palanca de cambios, se encontraron seis dosis más de cocaína con las mismas características que las que había en el cilindro.

Según la investigación, las dos mujeres habrían facilitado al primero los vehículos con los que se desplazaba y le suministraban la droga que vendía. Con la correspondiente autorización judicial, los agentes registraron dos domicilios, donde se intervino la mayor parte de la droga: 223 dosis ya preparadas, con un peso de 262,5 gramos, además de 6.660 euros en billetes fraccionados y material para elaborar y envasar las dosis.

En uno de los inmuebles localizaron también dos cajas de seguridad camufladas como enchufes de pared. Los tres detenidos fueron puestos horas después a disposición judicial, quien decretó la libertad con cargos del hombre y el ingreso en prisión de las dos mujeres.