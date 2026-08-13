Detenido un hombre como presunto autor del incendio en Las Peñas de Riglos (Huesca)

Un helicóptero bombardero trabaja en las tareas de extinción del incendio de Las Peñas de Riglos, a 11 de agosto de 2026, en Las Peñas de Riglos, Hoya de Huesca, Huesca, Aragón (España). El incendio forestal iniciado este lunes, 10 de agosto, en el términ - Verónica Lacasa - Europa Press

HUESCA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Seprona de la Guardia Civil de Huesca ha detenido este miércoles a un hombre como presunto autor del incendio forestal declarado este lunes en el término municipal oscense de Las Peñas de Riglos.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes de la Benemérita, que han rehusado aportar más información a la espera de que avance la investigación y tampoco si se investiga una negligencia o un incendio intencionado.

El fuego se declaró este lunes y preocupa su evolución, después de una noche "muy complicada" y con unos trabajos que se centran especialmente en evitar que las llamas lleguen al entorno protegido del Monasterio de San Juan de la Peña, uno de los lugares clave de la historia de Aragón.

Un total de 500 efectivos y cerca de 30 medios aéreos del Gobierno de Aragón, las Comunidades Autónomas de Navarra, Cataluña, Castilla y León y la Comunidad Valenciana, además del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, siguen trabajando en las labores de extinción.

Actualmente, permanecen evacuadas 577 personas de distintos núcleos afectados por la evolución del incendio. Entre las localidades desalojadas se encuentran Villalangua, Salinas de Jaca, Ena, Centenero, Bailo, Larués, Arbués, Alastuey y Botaya, así como el Centro Vacacional Pirineos de Santa Cilia de Jaca.

Durante la mañana, es posible que se levante el confinamiento decretado ayer en Santa Cilia de Jaca y Binacua por la presencia de humo. No obstante, ambos pueblos están en prealerta, al igual que Puente la Reina, por si fuera necesaria su desalojo en algún momento.