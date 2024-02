La discrepancia entre PP-VOX y la oposición bloquea una declaración para condenar la muerte de dos guardias en Barbate

ZARAGOZA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las discrepancias entre PP-VOX y la oposición parlamentaria han impedido aprobar, en la Junta de Portavoces de las Cortes de Aragón, una declaración institucional para condenar el asesinato de dos guardias civiles en Barbate (Cádiz), arrollados por una 'narcolancha'.

La Junta de Portavoces se ha reunido en dos ocasiones, este jueves y viernes, para negociar una declaración institucional, que requiere la unanimidad, lo que no ha sido posible, según PP y VOX, por la negativa del PSOE a incluir una crítica a la política del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y según los socialistas porque los partidos del Gobierno se han negado pese a presentar el PSOE cuatro propuestas distintas.

El portavoz del PP, Fernando Ledesma, ha preguntado "qué problema tiene el PSOE con la Guardia Civil porque parece que les esté impidiendo desarrollar su trabajo en condiciones, con todos los mecanismos para los que están preparados y autorizados".

A su juicio, lo ocurrido en la Junta de Portavoces es "un disparate", exponiendo que PP y VOX registraron, el pasado martes, una propuesta de declaración institucional en la que solicitaban al Ministerio del Interior que provea de "los medios necesarios" a la Guardia Civil y la Policía Nacional "para que puedan hacer su trabajo, asegurando su integridad física, con todo el respaldo institucional en el caso de que tengan que utilizar la fuerza para impedir las acciones delictivas".

Ledesma ha manifestado que el PSOE no ha querido apoyar este punto y "solo ha intentado poner excusas" para no votarlo a favor. Ha recordado que, en el Parlamento Europeo, el PSOE ha votado en contra de debatir si los policías y guardias civiles ejercen una profesión de riesgo y "en Aragón llevan tres días mareando la perdiz para no apoyar el texto" propuesto por PP y VOX, a lo que Ledesma ha dicho "basta".

También ha dicho que "al PSOE no le importa amnistiar delincuentes y prófugos, pero para apoyar a la Guardia Civil todo son excusas", añadiendo que "parece que para el PSOE lo primero son los delincuentes y prófugos, y después la Guardia Civil".

POSICIÓN DE VOX

El portavoz de VOX, Santiago Morón, ha dado el pésame a los familiares y amigos de los dos guardias civiles muertos en Barbate, tras lo que ha manifestado que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "están sufriendo estos días el desprecio por parte del Gobierno de España".

A su juicio, "el PSOE antepone la defensa del Ministerio y la negligente acción de Grande-Marlaska y del conjunto del Gobierno de España al interés que puede tener toda la sociedad aragonesa en aprobar una declaración institucional que manifieste el apoyo a las Fuerzas de Seguridad".

"Es intolerable que todas las patrulleras en Barbate estuvieran estropeadas, pendientes de reparación, y que tuvieran que salir en esas condiciones a defender la ley y protegernos del narcotráfico", ha aseverado Morón.

Ha recordado que VOX ha pedido la dimisión de Grande-Marlaska "por el abandono de los guardias civiles y policías nacionales, y por la falta de medios", insistiendo en que "no se puede enfrentar a nuestros guardias civiles contra esos asesinos con esta escasez de medios".

Se ha preguntado "qué interés tiene el PSOE en menospreciar a la Guardia Civil, por qué se ha opuesto a la equiparación salarial con las policías autonómicas", criticando que el Gobierno de España de Pedro Sánchez "no apoya a las Fuerzas de Seguridad, ni les dota de los medios necesarios ni les retribuye de forma justa por su trabajo".

"No puede ser, como sucede hoy en día, que en muchas ocasiones se vean desprotegidos legalmente y no tengan el respaldo de las instituciones y de toda la sociedad en su conjunto", ha continuado Morón, añadiendo que "es cada vez más frecuente que la gente agreda, directamente, a guardias civiles y policías nacionales que a lo mejor realizan una incautación de drogas o intentan resolver una reyerta".

"FALTA DE RESPETO A LAS REGLAS DEL JUEGO"

Al contrario, la portavoz del grupo socialista, Mayte Pérez, ha criticado la "falta de respeto a las reglas del juego, en este caso a la figura de la declaración institucional". Durante la sesión plenaria, Pérez ha pedido el amparo de la Mesa para pedir a la letrada del Pleno que leyera el acta de la Junta de Portavoces de esta mañana, negándole el turno de palabra la presidenta, Marta Fernández. Fuentes de la Presidencia han indicado que el Reglamento de la cámara permite denegarlo si la presidenta considera que no procede.

"No va de PP ni PSOE, es defender la institución como siempre ha sido", se ha quejado Mayte Pérez, señalando que la declaración institucional busca el respaldo unánime de la institución "en una cuestión concreta" y que existen "otras herramientas", como las PNL, para "pedir otras cosas".

Ha recordado que el PSOE ha presentado cuatro versiones de la declaración institucional, una de ellas incorporando el texto aprobado sobre este asunto por el Parlamento de Andalucía, otra con datos del Ministerio del Interior y la última añadiendo una alusión a la seguridad rural.

"PP y VOX no tienen ninguna intención de aprobar una declaración institucional, sino de hacer crítica política", ha continuado Mayte Pérez, recalcando que la figura de la declaración institucional "no es para eso", en alusión a "la cuña de Marlaska". Ha criticado "la hipocresía" de PP y VOX porque "cuando tienen la oportunidad de gestionar y dar ejemplo de lo que dicen, no lo hacen".

El portavoz de CHA, José Luis Soro, ha dicho que su partido no tiene "ningún problema con la Guardia Civil", sino "al contrario" porque les repugna que "por intereses partidistas se utilice a los asesinados, lo que hoy han hecho Ledesma y Morón", añadiendo que "ni PP ni VOX querían llegar a un acuerdo".

Desde Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte ha manifestado su apoyo a las Fuerzas de Seguridad del Estado, señalando que se ha abstenido "ante la evidencia de que estábamos siendo incapaces de llegar a un consenso en una cuestión tan sencilla" cuando es "un tema en el que hay tanto consenso".

En representación de IU, Álvaro Sanz ha opinado que "PP y VOX están retorciendo, hasta hacer inviable, la dinámica del Parlamento como espacio de debate" y ha aseverado que "es indecente que se haga utilizando el asesinato de dos trabajadores, de dos guardias civiles".