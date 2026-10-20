Educación y los sindicatos acuerdan la convocatoria de 900 plazas docentes para las oposiciones de 2027 en Aragón

La Dirección General de Personal del Departamento de Educación, Ciencia y Universidades ha alcanzado un acuerdo con las organizaciones sindicales en la Mesa Sectorial de Educación - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Personal del Departamento de Educación, Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón ha alcanzado un acuerdo con las organizaciones sindicales con representación en la Mesa Sectorial de Educación (CSIF, CGT, CCOO, STEA-i y UGT) para determinar las especialidades y el reparto de la convocatoria de oposiciones docentes prevista para el año 2027, fijando la oferta en 900 plazas en 21 especialidades.

Las plazas se distribuyen en 797 para Educación Secundaria; 54 para Escuelas Oficiales de Idiomas; 23 para Música y Artes Escénicas; 10 para Artes Plásticas y Diseño; y 16 para Especialistas en Sectores Singulares de FP, han informado desde el Departamento de Educación, Ciencia y Universidades.

En Profesores de Enseñanza Secundaria, son 189 plazas de Inglés, 174 de Matemáticas, 160 de Lengua Castellana y Literatura, 86 de Orientación Educativa, 84 de Geografía e Historia, 43 de Formación y Orientación Laboral (FOL), 31 de Procesos de Gestión Administrativa y 30 de Sistemas y Aplicaciones Informáticas. En Escuelas Oficiales de Idiomas, 36 plazas de Inglés, 13 de Francés y 5 de Alemán.

Mientras que en Música y Artes Escénicas se incluyen 7 plazas de Lenguaje Musical, 5 de Fundamentos de Composición, 3 de Flauta Travesera, 3 de Saxofón, 2 de Clarinete, 2 de Oboe y 1 de Flauta de Pico; y para Artes Plásticas y Diseño, se divide equitativamente en 5 plazas de Diseño Gráfico y 5 de Historia del Arte.

Por último, en profesores Especialistas en Sectores Singulares de FP, corresponden en su totalidad a la especialidad de Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas