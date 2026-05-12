Elena Allué y María José Vicente Poy, portavoces adjuntas del grupo parlamentario del PP de las Cortes de Aragón

Archivo - Palacio de La Aljafería, sede de las Cortes de Aragón. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 12 May. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario popular de las Cortes de Aragón se ha reunido este martes, 12 de mayo, ha nombrado portavoces adjuntas a las diputadas Elena Allué de Baro y María José Vicente Poy, siendo la portavoz del grupo Ana Marín. Además, ha designado a los diputados portavoces de cada Comisión permanente en la XII Legislatura.

La portavoz del PP en la Comisión de Comparecencias Ciudadanas y Derechos Humanos es María José Vicente Poy; en la Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario estará Elena Allué de Baro y en la de Reglamento y Estatuto de los diputados, Ramón Celma Escuín.

Asimismo, la titular del PP en la Comisión de Desregulación, Bienestar Social y Familia es Susana Gaspar Martínez y la de la Comisión de Hacienda, Presupuestos, Interior y Administración Pública, Lorena Tabanera Asensio.

Representará al PP en la Comisión de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial Antonio Romero Santolaria, y en la Comisión de Economía, Competitividad y Empleo el portavoz de este partido es Juan Pablo Artero Muñoz.

El portavoz de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Alimentación es Luis José Arrechea Silvestre, en la Comisión de Medio Ambiente y Turismo ocupará la portavocía Susana Cobos Barrio, en la Comisión de Sanidad, Fernando Ledesma Gelas, y en la de Educación, Ciencia y Universidades, Silvia Casas Foz.