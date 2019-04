Eloy Suárez (PP) pregunta por qué Narbona sigue como presidenta del PSOE con una causa en la Audiencia Nacional

Publicado 17/04/2019 13:09:28 CET

ZARAGOZA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista del PP Zaragoza al Congreso de los Diputados en las elecciones autonómicas del 28 de abril, Eloy Suárez, se ha preguntado este miércoles por qué la exministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, sigue como presidenta del PSOE si tiene una causa abierta en la Audiencia Nacional por presunta financiación ilegal de este partido.

En declaraciones a los medios de comunicación, Eloy Suárez ha preguntado al presidente del Gobierno de España y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, por qué Narbona "mintió descaradamente" en el Senado cuando se le preguntó por la financiación del PSOE.

Ha recordado que la Fiscalía de la Audiencia Nacional investiga las órdenes de pago de la sociedad pública Acuamed que firmó Narbona y, presuntamente, ha continuado, sirvieron para financiar sendas campañas del PSOE en 2007 y 2008, sumando 18 millones de euros, según sus datos.

Ha preguntado por qué ninguna de las desaladoras programadas se ha puesto en marcha y por qué la UE, "con toda seguridad, nos va a reclamar la devolución de 35 millones de euros por o haber cumplido los pactos que se firmaron para financiarlas".

LIBERTAD

En otro orden de cosas, el candidato del PP ha emplazado a "mantener el espíritu de concordia que tanta prosperidad ha dado a este país". Ha reivindicado el derecho a la libertad para todos, el derecho a "expresar en cualquier lugar del territorio, desde el más absoluto respeto a los demás, aun discrepando, las opiniones políticas que uno quiera" en el "marco de convivencia de 1978".

Suárez ha lamentado que "en este país pasan cosas anómalas que tienen que ver con el ejercicio de la libertad", en alusión a las personas que increparon a los cofrades que participaban en una procesión en Valladolid y también porque "en algunas partes del territorio español, determinadas fuerzas políticas no pueden expresar libremente lo que quieren y tienen que hacerlo bajo el amparo de la Policía porque otras personas radicales no piensan como ellos y no les quieren dejar hablar".

Además, "Podemos habla con total normalidad de vetar a periodistas que no les gustan lo que dicen en determinados medios, de cerrar medios propiedad de entidades financieras", se ha quejado Suárez.

"En este país somos lo que somos porque fuimos lo que fuimos", ha continuado Eloy Suárez, quien ha reivindicado la libertad para la caza, la tauromaquia y las procesiones, considerando que "no es de recibo que algunos pretendan reescribir esta Historia y estén mirando al pasado para reescribir la Historia", emplazando a mantener "el espíritu de la Transición".

Ha dejado claro que "no apostaremos nunca por la ruptura del espíritu de la Constitución de 1978", criticando a "determinadas fuerzas de extrema izquierda, que hablan ya de un nuevo pacto constituyente".