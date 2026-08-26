La empresa Shenghe creará hasta cien empleos en un proyecto de economía circular en Pedrola (Zaragoza)

ZARAGOZA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La compañía Shenghe, a través de su filial Veranova Technology, invertirá 25 millones de euros y creará cien empleos en la puesta en marcha de una planta de economía circular en Pedrolac (Zaragoza). El proyecto estará instalado en una parcela de hasta 20.000 metros cuadrados dentro del polígono El Pradillo de esta localidad.

Las obras comenzarán en los próximos meses para estar en funcionamiento en 2028. El objetivo de la compañía es reciclar N-metil-2-pirrolidona (NMP), un disolvente clave en la fabricación de baterías.

A través de un innovador proceso, en la planta se recuperará, purificará y reintroducirá en el proceso productivo este residuo industrial, cerrando el ciclo del material para volver a los ciclos productivos de cualquier fábrica de baterías, favoreciendo de esta manera el desarrollo del ecosistema del sector de las baterías en todo Aragón.

En total, está prevista el tratamiento de hasta 100.000 toneladas de NMP al año. El sistema integra recuperación de gases, destilación de alta pureza (>99,92%) y reutilización industrial, reduciendo emisiones, consumo de recursos y costes operativos.

De esta manera, no sólo se reducen emisiones y residuos, sino que disminuye la dependencia de materias primas vírgenes, mejora la eficiencia energética (recuperación de calor superior al 80%) y reduce costes operativos.

Este enfoque permite transformar un residuo en recurso estratégico, alineándose con las políticas europeas de sostenibilidad y posicionando a Aragón como referencia en tecnologías limpias vinculadas a baterías.

ARAGÓN EXTERIOR

La compra del terreno se produce tras la realización de más de 40 gestiones entre mayo de 2025 y abril de 2026 desde la empresa Aragón Exterior (Arex) en coordinación con la propia empresa.

Los contactos se han realizado con múltiples actores como Invest in Spain, diferentes ayuntamientos de la zona, ingenierías o consultoras. Desde Arex se ha trabajado dando soporte integral en diversas materias, con una intermediación institucional que ha resultado clave y con el acompañamiento continuo durante la captación, el aterrizaje y la ejecución del proyecto.

SHENGHE

La empresa Shenghe Energy Technology Co, fue fundada en 2009 y ha emergido como una referencia en la industria de reciclaje de disolventes y en la investigación de nuevos materiales vinculados con la sostenibilidad.

La compañía en la actualidad tiene doce filiales en países como Hungría, España Singapur, Indonesia, Malasia y Hong Kong, entre otras.

Además de estas filiales, la compañía fabrica en tres centros de producción en China, un centro de producción en Indonesia --que ya ha entrado en funcionamiento este año-- al que se une el futuro centro en Pedrola, que se convertirá en una parte importante de la expansión global de la compañía.