ExpoBorja ensalza este fin de semana el carácter emprendedor de los comerciantes de la localidad

ZARAGOZA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Borja celebra este fin de semana la sexta edición de ExpoBorja, con más de 30 expositores, la gran mayoría locales, y que espera reunir a unas 3.000 personas con el objetivo de dinamizar el comercio del municipio y de ensalzar el carácter emprendedor de las personas que los regentan.

El evento se ha presentado este miércoles en la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) con la participación del diputado Eduardo Arilla, también alcalde de Borja, y el concejal de Comercio de la localidad, Aitor Tabuenca.

Arilla ha insistido en que ExpoBorja se propone potenciar el comercio local, ensalzar "lo nuestro", motivo por el cual sólo hay tres stands invitados, que vienen de fuera --en este caso, establecimientos dedicados a la miel, los embutidos y los tatuajes--. Han llegado múltiples peticiones de otras comarcas e, incluso, de comunidades vecinas, pero se han rechazado por este motivo.

Del mismo modo, ha asegurado que Borja cuenta con una diversificación comercial "más que aceptable" para una localidad de 5.000 habitantes, además de con un tejido empresarial que "no para de innovar, no paran de crear", lo que hace que no tenga que llegar "nadie de fuera" a invertir.

Todo ello en un contexto en el que abundan los municipios y los barrios que ven cómo sus comercios cierran y desaparecen, algo que no está sucediendo en Borja, aunque sí se notan las dificultades para el relevo generacional en algunos establecimientos o la competencia de la compra online.

UNA VINOTECA Y UNA IMPRESORA 3D

Prueba de ello son dos de los nuevos comercios que presentarán sus productos y servicios en ExpoBorja: una vinoteca --que permitirá que los visitantes, por fin, puedan vivir una experiencia en torno al vino del Campo de Borja-- y una impresora 3D.

El concejal de Comercio ha desgranado algunas de las actividades que se desarrollarán a lo largo del 19 y 20 de octubre, como degustaciones, una muestra de miel desde la misma colmena o una zona infantil. Habrá también posibilidades de beneficiarse de descuentos este fin de semana en alguno de los stands.

Este evento se desarrolla en los más de 1.400 metros cuadrados habilitados para ello en el pabellón deportivo municipal, distribuido en cinco áreas, que suponen un recorrido para el visitante en el que pueden conocer o adquirir los productos que se ofrecen. Además de los comercios, estarán presentes también cinco instituciones de carácter social.

La feria, también, cuenta con un amplio dispositivo logístico dirigido a facilitar y hacer amable y cómoda la visita: consejería, staff orientativo para los asistentes, barra, ludoteca, hinchables, zona de descanso o 'photocall', entre otros.

GENERAR VENTAS PARA TODO EL AÑO

El horario de apertura al público es el sábado de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas, al igual que el domingo, con la excepción de que cerrará sus puertas una hora antes --a las 20.00 horas.

La entrada, a partir de los 14 años, será de un euro, que irá destinado a la Fundación Benéfica Sancti Spiritus, de la que los ediles borjanos son patronos, y con ella se entra en dos sorteos de un lote de regalos conformado por un producto de cada uno de los expositores.

Aitor Tabuenca ha señalado que el principal objetivo de ExpoBorja es que sirva como campaña de apoyo al comercio local, del que ha destacado su cercanía, para mitigar los efectos negativos de las compras online.

Por tanto, el Consistorio borjano no pretende montar "un mercadillo", sino más bien una exposición, un evento que sirva para dar visibilidad y favorecer las compras durante todo el año, más que para conseguir ventas exclusivamente este fin de semana, ya que sería "pan para hoy, hambre para mañana".