La exposición 'Huesca en Tránsito' de la Diputación Provincial supera las 6.800 visitas en su primer mes

Exposición 'Huesca en Tránsito'. - VERONICA LACASA

HUESCA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Huesca de los años ochenta, la música, la creatividad y el ambiente de esa década que transformó la vida cultural de la ciudad están atrayendo a numeroso público a la sala de exposiciones de la Diputación Provincial de Huesca. En poco más de tres semanas, 'Huesca en Tránsito. Crónica sentimental de una década' ha registrado un total de 6.846 visitas y participaciones.

De ellas, 5.325 corresponden a quienes han recorrido la exposición y otras 1.521 a participantes en las actividades paralelas y didácticas.

Unas cifras que reflejan la excelente acogida de esta propuesta cultural, que todavía tiene por delante un mes de programación con cine, música, intervenciones artísticas y encuentros hasta el próximo 15 de noviembre.

Detrás de este viaje a la Huesca más inquieta y creativa de los ochenta están sus tres comisarios, Alberto Gabarre, José Ignacio Callén y Jesús Bosque, que han conseguido reconstruir el espíritu de aquellos años con la colaboración de más de 180 personas que han aportado recuerdos, documentos y materiales originales.

Fotografías, carteles, discos, publicaciones y objetos permiten recuperar los escenarios y protagonistas de una ciudad que descubría nuevas formas de expresarse, divertirse y relacionarse. Entre los grandes atractivos de la muestra destaca la recreación del mítico bar Tránsito, mucho más que un local nocturno y auténtico punto de encuentro de músicos, artistas y creadores.

Una exposición que no solo invita a recordar, sino también a descubrir una etapa fundamental de la historia cultural reciente de Huesca.

INTENSA PROGRAMACIÓN CULTURAL

El ciclo de cine continúa este viernes, 16 de octubre, con la proyección de 'Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón', de Pedro Almodóvar, y el viernes 30 con 'Arrebato', de Iván Zulueta. Ambas sesiones serán a las 19.30 horas en el salón de actos de la Diputación.

El ciclo concluirá el 13 de noviembre con una selección de seis cortometrajes vinculados a la creación audiovisual oscense de la época. La música y las intervenciones artísticas también tendrán un protagonismo especial.

El sábado 24 de octubre, José Ángel Enciso realizará una intervención artística y, entre las 18 y las 21 horas, la sala acogerá una sesión de disyoqueis con Tupe, de Monzón, y Carlos Juan, de Jaca.

El formato se repetirá el 7 de noviembre, con una intervención de Fernando Hatake y una sesión musical a cargo de Josan (Almudévar) y Sherki (Huesca). Otra de las citas destacadas será la mesa redonda 'Huesca en Tránsito. Crónica musical de una década', que se celebrará el 28 de octubre, a las 19.30 horas, en el Salón Azul del Casino de Huesca.

El encuentro reunirá a Josep Espluga, Macu Garzo, Juanjo Javierre, Tahití Giménez y Luis Lles, con Luis Laiglesia como moderador, para recordar y analizar la escena musical oscense de aquellos años. Como cierre de la programación musical, y en colaboración con el Ayuntamiento de Huesca, el domingo 15 de noviembre, a las 18.30 horas, los Porches de Galicia acogerán un concierto con Domador, Lassi.0, Naxmax y Kikemán DJ.

Además, el programa didáctico mantiene las visitas guiadas para público individual los domingos 18 y 25 de octubre y 8 y 15 de noviembre, todas ellas a las 12.30 horas. La muestra puede visitarse en la sala de exposiciones de la Diputación Provincial de Huesca con entrada libre, de martes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas, y los sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 21.00 horas.