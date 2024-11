La fantasía y la magia se unen a los cuentos de Navidad en el espacio LUZIR en la rosaleda del Parque Grande

ZARAGOZA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La fantasía y la magia se unen a los cuentos de Navidad, que el espacio LUZIR recrea en la Rosaleda del Parque Grande de Zaragoza, en una espectáculo teatralizado y ambientado por una cuidada iluminación.

Los asistentes podrán volver a recordar los cuentos tradicionales de Hans Christian Andersen o Charles Dickens. Un personaje en cada parada del recorrido narra una introducción a cada uno de los diez cuentos de este itinerario y, al acceder al código QR de cada relato, puede conocer la historia completa.

Este recorrido comienza con "La Reina de las Nieves", que da la bienvenida a los visitantes y tras cruzar el umbral y seguir por una pasarela iluminada llega a un decorado muy elaborado que ambienta el cuento con luces y música.

El trazado se replica en las siguientes recreaciones por las que discurre el camino y la parada siguiente es "Los Reyes Magos" para continuar por "Los Táleros de las Estrellas", ·Canción de Navidad", "Las Campanas", "El Zapatero de los Duendes", "La Pequeña Cerillera", "Santa Claus", "El Cascanueces" y "El Abeto".

Poco antes del final del recorrido, hay una furgoneta a modo de 'foodtruck', pero con libros de la editorial Edelvives. Al finalizar un photocall en forma de cabina transparente invita a los asistentes a hacerse una foto.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, junto a la consejera municipal de Cultura, Sara Fernández, y la consejera municipal de Movilidad y Medioambiente, Tatiana Gaudes, han realizado el recorrido completo de unos 45 minutos de duración, acompañadas por el director creativo de LUZIR Cuentos de Navidad, Álvaro Molina.

INTERIORIZADOS

En declaraciones a los medios de comunicación, Álvaro Molina ha explicado que es una experiencia "muy navideña para todos los públicos" en el que se ha mezclado tanto escenografía, iluminación y vídeo, pero también una parte de interpretación, porque "al final son cuentos y los cuentos hay que contarlos".

A través de un QR se puede acceder a la sinopsis completa de todos los cuentos, tanto en texto como en audio, por lo que incluso después de la experiencia se va a poder disfrutar de ellos y, además, los personajes que ambientan cada relato, son bibliotecarios, e introducen al visitante en cada historia.

Se han escogido cuentos tradicionales que la mayoría de los ciudadanos conoce y "otros no tanto". "Todos los elementos que componen nuestra Navidad los tenemos súper interiorizados y vienen de esos cuentos que, como la' Reina de las Nieves', todos conocemos, pero otros que no, que conocemos esos elementos, pero no de dónde vienen y es lo que se va a descubrir".

Álvaro Molina ha comentado que "es muy buena" la expectativa de público que tienen porque "va habiendo muy buena aceptación y por ahora tengo muy buen feedback".

LUZIR se abre al público este viernes a partir de las 18.00 horas y se puede acceder cada quince minutos hasta el 7 de enero. El precio de las entradas oscila entre los 15 euros de adulto a partir de los 14 años; los 9,50 euros para edades de 4 a 14 años; los adultos con discapacidad tienen que abonar 12,75 euros; y los menores entre los 4 y 14 años con discapacidad se reduce a 8 euros y es gratuito para los menores de 3 años. A todos los precios hay que sumar un euro si se compra a través de la web 'luzir.es'.