Fátima Sanmartín y Aritz Sardina demuestran ser los más fuertes en el exigente Trail Valle de Tena marcado por el calor

Varios participantes en el Trail Valle de Tena. - TRAIL VALLE DE TENA

PANTICOSA (HUESCA), 6 (EUROPA PRESS)

El Trail Valle de Tena ha vuelto a convertir Panticosa y las montañas del Valle de Tena en el epicentro del trail running pirenaico, con los triunfos de Fátima Sanmartín y Aritz Sardina en la prueba reina y de Daniel Izquierdo y Oihana Zubillaga ene la 4K

La undécima edición, celebrada este sábado, estuvo marcada por unas temperaturas excepcionalmente elevadas, que añadieron todavía más dureza y que pusieron a prueba la resistencia de los cerca de 800 participantes en las cinco pruebas celebradas.

Como es habitual, en la jornada del sábado el protagonismo se lo llevaron las tres pruebas más exigentes: la 8K, que también se realiza por relevos, y la 4K. Son recorridos muy duros y alpinos, con techo a más de tresmil metros en el Garmo Negro y que recorren increibles parajes de alta montaña como los ibones de Brazato o de Bachimaña o los collados de Tebarray o de Musales. Además, también se celebraron con gran intensidad y emoción las pruebas en categorías infantiles: la 0,5K y la Mini Trail.

La prueba reina del Trail Valle de Tena, con 80 kilómetros y 6.820 metros de desnivel positivo, estrenaba este año premio económico: 1.000 euros para quien consiguiera batir el récord. Y la corredora Fátima Sanmartín demostró desde el inicio que había venido a por ellos. La gallega se puso en cabeza en los primeros compases y no dio ninguna opción a sus rivales. Solo el calor se lo puso difícil, pero supo mantener el tono en una prueba más dura y larga de las que suele participar. Paró el crono en 15 horas, 58 minutos y 43 segundos.

"Ha sido increíble correr por el Pirineo. Estas montañas son preciosas y en tanto tiempo he podido disfrutar mucho de los paisajes", compartió tras ser recibida en meta como la nueva campeona.

En la categoría masculina, Aritz Sardina se hizo con una de las victorias más importantes de su palmarés tras una carrera con grandes giros de guion. El corredor del Txurregi tomó el mando de la carrera en Sallent de Gállego, cuando el que había sido líder en los primeros 55 km, cayó desfondado. El calor derrotó a su rival y estuvo a punto de hacerlo con el propio atleta navarro, pero finalmente consiguió aguantar hasta cruzar como vencedor la meta con un tiempo de 13 horas, 56 minutos y 30 segundos.

"Esta vez le tocó a él, pero me podía haber pasado a mí también", explicó ya en Panticosa. "Fui la última parte mirando para atrás --añadió--. Sabía que tenía cerca a mi perseguidor y por eso casi no paré en el último avituallamiento".

A pesar del desgaste, le funcionó la estrategia y Samuel García (14:15:16) tuvo que conformarse con la segunda plaza tras realizar una carrera muy sólida. Por su parte, Mikel Insausti (14:31:38) fue de menos a más hasta firmar la tercera plaza.

Por detrás del trío de cabeza, Sergio García Librado y Roberto Salas Pérez completaron las cinco primeras posiciones.

El récord seguirá en manos de Adrián García con 13h31m49s. Aunque todavía quedan decenas de participantes en la liza, que tienen hasta las 6:00 am para intentar alcanzar el arco de llegada, la dureza de la jornada quedó reflejada en el alto porcentaje de abandonos.

DANIEL IZQUIERDO Y OIHANA ZUBILLAGA DOMINAN LA 4K

La 4K volvió a demostrar porqué tiene la fama de ser uno de los maratones más bellos y duros de España. Los 42,5 kilómetros y 3.500 metros de desnivel positivo que separan el Balneario de Panticosa de la meta convierten esta prueba en un auténtico maratón alpino.

Entre los chicos, Daniel Izquierdo fue el gran dominador de la prueba. El corredor del OS2O Trail Team completó el recorrido en 5 horas, 41 minutos y 2 segundos, aventajando en más de 15 minutos a su inmediato perseguidor, Noel Burgos Gómez (5:56:17) y en más de 30 al tercero en meta, Aitor Sánchez (6:18:54). Manel García Leal y Sergi Vázquez Simó completaron las cinco primeras posiciones.

La carrera del vencedor fue una lucha personal contra el crono. Sobre un trazado que conocía muy bien, el soriano fue tachando tramos por debajo del récord y, a pesar del calor, consiguió romper la marca que poseía el campeón del mundo, Luis Alberto Hernando, desde 2022.

"Aunque lo pueda parecer, no ha sido nada fácil. La última subida a Sierra Plana casi acaba con mis piernas", detalló ya en Panticosa, rodeado de un montón de amigos que le esperaban.

En categoría femenina, Oihana Zubillaga Blanco también ofreció una actuación de primer nivel completando el recorrido en 7 horas, 3 minutos y 19 segundos. "Estoy muy contenta porque no había competido mucho en los Pirineos y es muy importante ganar aquí. Me hubiera gustado también luchar por el récord, pero un día como hoy era realmente difícil".

Maud Combarieu (7:41:38) fue segunda, mientras que Izaskun Olleta (7:43:52) completó el podio femenino. Ambas protagonizaron una interesante lucha durante buena parte de la prueba, con apenas algo más de dos minutos de diferencia entre ellas en meta. Yaiza Miñana y Anayet Gracia ocuparon las siguientes posiciones.

UNA FIESTA DE MONTAÑA PARA TODAS LAS EDADES

El sábado también tuvo espacio para las generaciones más jóvenes con la celebración de la 0,5K y las pruebas Mini Trail, que reunieron a cerca de 200 niños y jóvenes. Una participación que vuelve a demostrar la importancia que el Trail Valle de Tena concede a la promoción del deporte de montaña entre los más pequeños.

Respecto a la 0,5K, una de las pocas del calendario de trail running específica para jóvenes de 12 a 14 años, Guillen Lasierra (27:22) y Alodia Martinez (34:50) han sido los más rápidos.