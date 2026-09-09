El Festival Saulus amplía su programación a Teruel en su séptima edición y refuerza su apuesta por la música vocal

La directora de Fundación Caja Rural de Aragón, Laura Prada, los directores artísticos del certamen, Elena Ruiz-Ortega y Jorge Apodaca, y la consejera de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández, han presentado el VII Festival Saulus. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Festival Saulus celebrará su séptima edición entre los meses de septiembre y noviembre con una programación que, como principal novedad, llegará por primera vez a Teruel. El certamen dedicado a la música vocal, mantiene su actividad en Zaragoza y amplía su presencia territorial gracias a la colaboración con la Fundación Amantes de Teruel, que permitirá celebrar el concierto inaugural en la iglesia de San Pedro de la capital turolense, además de otros seis concientros y un taller participativo en la capital aragonesa.

La presentación del festival ha tenido lugar en la sede central de Caja Rural de Aragón y ha contado con la participación de su directora, Laura Prada, los organizadores de Saulus, Elena Ruiz-Ortega y Jorge Apodaca; y la consejera de Cultura, Educación y Turismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández.

Los diretores artísticos del Festival, Elena Ruiz-Ortega y Jorge Apodaca, han explicado que el objetivo de Saulus desde su creación ha sido abrir un espacio de programación y dinamización cultural en torno a la música vocal en Zaragoza, con la intención de extenderlo progresivakmente a otros municipios aragoneses. La colaboración con la Fundación Amantes y con distintas personas vinculadas al territoriua ha facilitado esta primera experiencia fuera de la capital.

El concierto inaugural tendrá lugar el viernes 18 de septiembre en la Iglesia de San Pedro y correrá a cargo de Tetraff y la Saulus Ensemble. Bajo el título 'EN sueños', el programa abordará diferentes formas en las que la música tradicional se ha acercado al vínculo íntimo entre las madres y sus hijos. Se trata de una propuesta variada que ya ha sido etrenada durante el verano en el Festival Internacional de Panticosa.

El segundo concierto se celebrará el domingo 20 de septiembre en la iglesia de San Pablo de Zaragoza. En esta ocasión, la protagonista será la Saulus Ensemble, coro de cámara profesional residente del festival, con un programa titulado 'Mudéjar'. La propuesta parte de la idea de que no existe una música mudéjar como estilo definido, pero sí un contexto histórico en el que convivieron tradiciones musicales sefardíes, árabes y cristianas.

UN RECORRIDO POR DISTINTAS TRADICIONES MUSICALES

El programa 'Mudéjar' incluirá piezas del Cancionero de Palacio, melodías de tradición sefardí y poesías de autoras y autores árabes de la España andalusí. La organización plantea el concierto como un recorrido por las músicas que pudieron escucharse en la península durante aquella época y como una forma de mostrar, además de las notas, la vida y las culturas que se encontraban detrás de ellas.

La elección de este repertorio supone también un guiño al patrimonio aragonés y a la celebración del 25 aniversario del reconocimiento del mudéjar zaragozano como Patrimonio Mundial. Los responsables del festival han subrayado que la propuesta pretende conectar la música con la historia y con la convivencia de diferentes comunidades.

La programación continuará el 28 de octubre en el edificio de Fundación Caja Rural de Aragón, donde actuará un coro infantil de Indonesia. La formación combinará música de su país con repertorio occidental y ofrecerá una propuesta que permitirá acercar al público zaragozano otras tradiciones vocales.

Dos días después, el 30 de octubre, también en el salón de actos de Caja Rural, será el turno de Sofía Bocal Ensemble, uno de los coros suecos con mayor reconocimiento internacional. La formación interpretará 'Canon Pokajanen', una obra vinculada al rito ortodoxo y de gran complejidad, en un concierto que contará con una ambientación especial de velas y oscuridad.

El festival recuperará el 2 de noviembre su relación con la música vinculada a la conmemoración del Día de Difuntos. La Academia Artesonado, dirigida por Luis Villamayor, ofrecerá en la iglesia de San Pablo un programa centrado en la muerte como tema recurrente de inspiración a lo largo de la historia de la música.

UN CIERRE INTERNACIONAL Y UN TALLER ABIERTO

La última cita musical será el 10 de noviembre en Fundación Caja Rural de Aragón, con la actuación del dúo argentino formado por Jonathan Alvarado y Ariel Abramovich. Ambos presentarán su trabajo sobre el cancionero de Huehuetango, fruto de una investigación musicológica que también compartirán con el público en una conferencia previa, prevista a las 17.30 horas.

Además de los conciertos, Saulus volverá a organizar 'El Refectorio', un taller abierto a coralistas, músicos, aficionados y melómanos. En esta edición contará con la cantautora extremeña Isabel Martín y estará dedicado al canto y la percusión ibérica. La actividad se desarrollará los días 24 y 25 de octubre en la ermita de Miralbueno.

La organización ha señalado que el taller nació con la intención de facilitar la participación directa de quienes disfrutan de la música vocal y favorecer la creación de nuevos vínculos entre intérpretes y aficionados. En este sentido, la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández, ha valorado la aportación del festival al crecimiento del sector y a la aparición de nuevos conjuntos vocales.

Fernández ha resaltado también la labor de investigación y recuperación de repertorios que impulsa Saulus, así como su contribución a la agenda cultural de la ciudad. A su juicio, el certamen se ha convertido en un referente de excelencia y en una propuesta que no existía anteriormente en Zaragoza.

Por su parte, la directora de Fundación Caja Rural de Aragón, Laura Prada, ha agradecido que el festival haya elegido sus instalaciones como sede y ha destacado la calidad acústica del edificio. La fundación actúa como principal patrocinador del certamen, que cuenta asimismo con apoyo institucional y con el respaldo de un público que, según sus organizadores, crece cada año gracias a la fidelización y al boca a boca. Los responsables de Saulus han incidido en que el festival no solo busca diversificar su programación, sino consolidar una identidad propia en torno a la música vocal.

La séptima edición combinará repertorios históricos, propuestas internacionales, investigación, patrimonio y participación abierta, con la aspiración de seguir ampliando su presencia en Aragón.