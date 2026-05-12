Fraga destina más de 120.000 euros a ayudas para rehabilitar fachadas y edificios del Casco Histórico

La partida se divide en cuatro líneas de actuación y los beneficiarios podrán recibir hasta el 60 por ciento del gasto total justificado - AYUNTAMIENTO DE FRAGA

FRAGA (HUESCA), 12 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Fraga destinará este año más de 120.000 euros a una nueva convocatoria de ayudas para fomentar la rehabilitación de edificios del Casco Histórico y de inmuebles con más de 50 años de antigüedad situados en suelo urbano.

La convocatoria, publicada este lunes en el Boletín Oficial de la Provincia de Huesca (BOPH), contempla cuatro líneas específicas de actuación con el objetivo de mejorar tanto la conservación estructural de los edificios como su imagen exterior y las condiciones de habitabilidad.

La partida más importante, dotada con 51.000 euros, estará destinada a la renovación de elementos estructurales, cubiertas y carpinterías. Además, se reservan 32.500 euros para actuaciones de mantenimiento ordinario de fachadas y otros 26.000 euros para la recuperación de fachadas tradicionales.

Por otra parte, la convocatoria incluye una cuarta línea de ayudas, dotada con 13.000 euros, orientada a mejorar las condiciones de salubridad en el interior de los inmuebles.

El Ayuntamiento ha señalado que los beneficiarios podrán recibir subvenciones equivalentes al 60 por ciento del gasto total justificado, aunque la cuantía máxima variará en función del tipo de intervención realizada.

AYUDAS DE HASTA 9.500 EUROS POR INMUEBLE

En el caso de la recuperación de fachadas tradicionales, las ayudas podrán alcanzar hasta los 5.000 euros por actuación. Además, la convocatoria permitirá solicitar subvenciones de forma simultánea para varias categorías. No obstante, el importe máximo total que podrá recibir un mismo inmueble será de 9.500 euros.

El Consistorio fragatino busca con esta línea de subvenciones seguir impulsando la conservación y revitalización del Casco Histórico, favoreciendo la rehabilitación del patrimonio arquitectónico y mejorando el estado de las viviendas más antiguas de la ciudad.

La convocatoria se dirige tanto a actuaciones vinculadas a la seguridad estructural de los edificios como a trabajos de mejora estética y de habitabilidad, con especial atención a la conservación de elementos tradicionales.

SOLICITUDES HASTA EL 11 DE JUNIO

El plazo para presentar solicitudes se abre este martes 12 de mayo y permanecerá disponible durante un mes natural, hasta el próximo 11 de junio.

Las personas interesadas deberán formalizar la petición mediante el modelo normalizado habilitado por el Ayuntamiento, disponible tanto en la página web municipal como en la Oficina de Atención al Ciudadano.

El Consistorio recuerda que esta convocatoria forma parte de las políticas municipales destinadas a impulsar la rehabilitación urbana y preservar el valor histórico y arquitectónico del casco antiguo de Fraga, incentivando además la inversión privada en la mejora de viviendas y edificios tradicionales.