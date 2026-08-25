Fribin, la empresa que Feijóo hizo viral, pregonera de las Fiestas de Binéfar

El concejal de Actos Populares y Festejos del Ayuntamiento de Binéfar, César Pardos, y la presidenta de la empresa Fribin, Cristina Galllart. - AYUNTAMIENTO DE BINÉFAR

BINÉFAR (HUESCA), 25 (EUROPA PRESS)

La empresa cárnica Fribin, que se hizo viral en la campaña electoral autonómica del pasado 8 de febrero en Aragón después de que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, pronunciara mal su nombre en varias ocasiones, será la pregonera de las fiestas mayores de la localidad oscense de Binéfar, que se celebran del 10 al 14 de septiembre en honor al Santo Cristo de los Milagros, que celebrará en 2027 su 60 aniversario.

Así lo ha decidido la Concejalía de Actos Populares y Festejos, cuyo edil, César Pardos, ha destacado que Fribin "se ha convertido en una identidad de Binéfar, lleva su nombre en el logo allá donde va".

La presidenta de la compañía, Cristina Gallart, será la encargada de pronunciar el pregón y lanzar el chupinazo anunciador de las fiestas desde el balcón de la Casa Consistorial en la tarde noche del jueves, 10 de septiembre tras el desfile de carrozas.

FRIBIN

Nace en 1967 con el nombre Matadero General Frigorífico de Binéfar, atendiendo la necesidad de un grupo de ganaderos, en un ejemplo de lo que hoy se denominaría "integración vertical", ha explicado Gallart.

Este grupo de ganaderos decidió, "con una visión emprendedora", dar un paso más y transformar la carne de los animales que criaban en sus granjas. Esta vocación se materializó en su origen como un grupo sindical de colonización, después dio el paso a una sociedad agraria de transformación y, por último, en 2023, se modernizó y dio el paso a una sociedad limitada.

"Lo que empezó siendo una apuesta de un grupo de ganaderos llenos de ilusión se ha transformado en una de las principales empresas de la provincia de Huesca y de Aragón", han asegurado desde el Ayuntamiento de Binéfar.

"Hoy Fribin es una de las firmas sin la cual no se entiende el desarrollo económico de Binéfar, con un millar de empleados, que factura al año 480 millones de euros y que está presente en numerosos países", han añadido.

"Podemos estar orgullosos de que la carne que se produce aquí en Binéfar llega a muchos rincones del mundo", ha coincidido la presidenta de la empresa cárnica.

El concejal César Pardos ha calificado a la empresa como "un ejemplo de integración social" y ha afirmado que para Binéfar ha sido "un revulsivo" porque "se ha sabido adaptar a las circunstancias del momento y a las gentes que han venido a nuestro territorio".

"Fribin ha supuesto para Binéfar un cambio generacional y es un ejemplo de adaptación a seguir. Mi deseo es que cumplan otros 60 años", ha agregado.

COMPROMISO CON BINÉFAR

Por su parte, la presidenta ha expresado que les hace "especial ilusión" ser pregoneros porque son "una empresa de aquí" que siempre ha tenido las fiestas "como algo nuestro". "Es una manera más de compartir y colaborar con Binéfar", ha destacado.

"Somos conscientes de cuál es nuestro origen y eso nos hace que tengamos un especial amor al territorio y a todos los que fomentan su desarrollo y a todas las iniciativas que puedan favorecer una mayor cohesión social y el desarrollo de la población", ha manifestado Gallart, quien ha dicho que todavía está perfilando su discurso, pero ha anticipado que será "algo diferente y desde el corazón".

En cuanto a la programación festiva, ha adelantado que no se perderá el concierto de Formula V: "Me encanta y una de sus canciones fue la que por primera vez me aprendí. Allí ya tengo un ancla y en cuanto al resto de programación sobre la marcha. El primer día con nervios".

CRISTINA GALLART

Cristina Gallart es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales con un máster en Dirección de Empresa. Su vida laboral se inicia en el Banco Santander y, a los dos años, en 1998 se incorpora a Fribin.

Su primer cometido fue el marketing y la publicidad, tarea que realizó siendo accionista de la empresa, hasta que en 2005 la nombran presidenta.

En estas dos últimas décadas destaca la transformación y adaptación a las condiciones del mercado.: "Tenemos un equipo lo suficientemente ágil, dinámico y excelente para poder hacer esos cambios de forma ordenada y sin perder de vista el objetivo".