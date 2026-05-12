Fundación Ibercaja se suma al Día Internacional de los Museos con Goya como protagonista

Archivo - Día Internacional de los Museos. - CHUS MARCHADOR - Archivo

ZARAGOZA 12 May. (EUROPA PRESS) -

Fundación Ibercaja se une un año más a la celebración del Día Internacional de los Museos que tendrá lugar el próximo 18 de mayo. La entidad ha organizado diferentes actividades gratuitas en el Patio de la Infanta a lo largo de toda la semana, destinadas a todas las edades, a las que se suma, la posibilidad de conocer la exposición 'Goya. Interludio', que reúne las 31 obras de Francisco de Goya que hasta ahora han estado expuestas en el Museo Goya, actualmente inmerso en las obras de ampliación y renovación.

El lema del DIM para este año es 'Museos uniendo un mundo dividido' con el propósito de poner en valor estos espacios como lugares de aprendizaje y encuentro que contribuyen a fomentar el respeto mutuo y la convivencia entre personas y comunidades.

Un año más, con esta celebración vuelven las visitas teatralizadas a la exposición de 'Goya. Interludio', para descubrir de una forma diferente el conjunto de obras de Goya que atesora Fundación Ibercaja, el próximo sábado 16 de mayo, a las 11.00 y a las 17.00 horas.

La "guía" encargada de esta actividad será su nuera, Gumersinda, quien también expondrá conflictos familiares, momentos íntimos y anécdotas que no pueden verse en los lienzos. Junto con esta visita, se ha organizado una actividad para disfrutar en familia, que tendrá lugar este próximo domingo 17 de mayo, a las 11.00 horas.

TEATRO Y JUEGO

'Se buscan brujos y brujas para preparar los cuadros de Goya' es el título de esta propuesta que combina teatro y juego, y que busca recrear con los participantes algunas de las obras que pintó el aragonés más universal, entre ellos las brujas. Se trata de una forma diferente de dar a conocer las pinturas de Goya, así como los secretos y misterios que esconden, con una actividad dirigida para pequeños y mayores.

Como complemento a la celebración del DIM, en la sala de exposiciones del Patio de la Infanta, puede visitarse hasta el próximo mes de julio, la muestra 'Goya. Interludio', que reúne las 31 obras de Francisco de Goya que hasta ahora han estado expuestas en el Museo.

El propio Francisco de Goya es quien recibe a cada uno de los visitantes que lleguen a la sala de exposiciones del Patio de la Infanta, a través de su Autorretrato, una de las joyas dentro de la Colección Fundación Ibercaja.

El recorrido por la muestra nos sitúa en diferentes momentos artísticos a lo largo de la vida del pintor, como su etapa en Zaragoza, cuando pintó el boceto para la decoración al fresco de la bóveda del Coreto de la Virgen, en la basílica del Pilar de Zaragoza, o su posterior etapa en Madrid, con grandes retratos como el realizado a Félix de Azara o la Reina María Luisa de Parma.

También hay un espacio dedicado a la pintura religiosa y a obras más críticas con la sociedad y política de la época, como en Baile de máscaras y el boceto de El dos de mayo de 1808, también conocido como La carga de los mamelucos.

Sumado a los diferentes cuadros, se exponen también las tres maquetas realizadas por Bayeu para las cúpulas de la Basílica del Pilar. Este viaje a través de más de 30 obras de Goya finaliza con una de las últimas incorporaciones que llevó a cabo el museo: la única serie completa y conservada de escenas de Juegos de niños.

Fundación Ibercaja se suma a la celebración internacional del DIM para promover el valor de los museos como espacios culturales y educativos que contribuyen al enriquecimiento de la sociedad y a la preservación del patrimonio.