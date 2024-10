La Fundación 1º de Mayo de CCOO analizará en Teruel las causas,consecuencias y desafíos de la crisis ecosocial

ZARAGOZA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Congreso Trabajo, Economía y Sociedad de la Fundación 1º de Mayo de CCOO saldrá por primera vez de Madrid para abordar en Teruel los próximos 25 y 26 de octubre las causas, consecuencias y desafíos de la "crisis ecosocial" que afronta la humanidad, con especial atención a cuestiones como el "profundo desequilibrio territorial" que se produce en España y Aragón, la escasez de los recursos hídricos y el proceso de transición energética y ecológica que vive la Comunidad, entre otras.

La quinta edición de este foro de CCOO se desplaza al Espacio Cultural San Julián de Teruel como "gesto" con las campañas sobre despoblación y el movimiento de la España Vaciada, durante mucho tiempo identificado con el lema 'Teruel también existe', según ha explicado el presidente de la Fundación 1º de Mayo, Fernando Lezcano, durante la presentación del Congreso en la que ha estado acompañada del secretario general de CCOO Aragón, Francisco Pina.

El sindicato reclutará a diferentes expertos para analizar la actual crisis ecosocial, "un problema que afecta al conjunto de las sociedades en todo el mundo y que no solo pone en riesgo los modos de producir y de consumir, sino que pone en riesgo la propia supervivencia de la especie humana", ha asegurado Lezcano.

Para Pina, Aragón encarna muchas de esas preocupaciones que conforman la crisis ecosocial por cuanto aquí "confluyen" muchas de esas "transiciones en marcha" y algunos de los problemas que comportan como el "profundo desequilibrio territorial" que se produce en España con respecto a territorios como Aragón y, dentro de éste, el "profundísimo desequilibrio" que se produce entre Zaragoza y su área metropolitana y prácticamente el resto del territorio.

También la transición energética y climática, "fuente de riesgos y oportunidades" para el secretario general de CCOO Aragón en un momento que ha llamado a aprovechar: España perdió las anteriores revoluciones industriales, o no estuvimos directamente, o estuvimos tarde y mal, y tenemos la oportunidad de estar en esta. Pero claro, esto no se puede hacer de cualquier manera, y por tanto requiere planificación, y requiere que esos riesgos sean eliminados, si se puede, o desde luego minimizados lo más posible, para que de verdad produzcan oportunidades y produzcan desarrollo territorial y desarrollo económico sostenible y justo", ha sostenido.

Las rebajas fiscales a los territorios afectados por la despoblación no entran en ningún caso en la fórmula que maneja CCOO para espolear el desarrollo de la provincia de Teruel: "No creemos que las rebajas fiscales o de cotizaciones sean la solución para nada. En el ámbito laboral hemos vivido muchas y no han solucionado ninguno de los problemas", ha considerado.

Pina ha sostenido que los problemas de despoblación de Teruel, de comarcas como la de Belchite o las del Pirineo "tienen que ver con si hay puestos de trabajo o no, si hay servicios públicos o no o si hay condiciones adecuadas para vivir allí. Y cuando no se dan, la gente se va".

Por ello ha abogado por una mayor inversión pública, "no ya para incentivar la repoblación, sino para mantener la actual, pensando en las personas que están allí y en la calidad de vida que van a tener. Y eso no se soluciona con reducciones de fiscalidad".

Una medida, la de las rebajas fiscales, que ha advertido, "pueden justificar un recorte de los servicios públicos: "Si estás pagando menos, ya tengo una cierta justificación para que no haga inversiones para mejorar esos servicios públicos". Por ello ha llamado a no perder la reivindicación de "si todos aportamos lo mismo con nuestros impuestos y cotizaciones, tenemos que tener los mismos derechos".

UNAI SORDO ASISTIRÁ AL ACTO DE CLAUSURA

El programa del Congreso, enfocado en la "crisis ecosocial" reserva una amplia presencia de ponentes de la Comunidad que aportarán una "perspectiva aragonesa" y asuntos que no son ajenos a los problemas que afronta Aragón como la despoblación, la escasez de los recursos hídricos, la protección del medio ambiente, la transición energética y el profundo cambio que afronta el mercado de trabajo.

"Hemos querido darle al programa una amplitud ambiciosa, pero con vocación de ir aterrizando en los problemas concretos, también en cuestiones como la salud en el trabajo, el feminismo y el ecologismo".

El congreso será inaugurado por Pina y Lezcano, que darán paso a diferentes mesas de trabajo en las que se plantearán la respuesta ante los límites del planeta, la crisis ecológica, de población y territorio, los efectos de la crisis ecológica, el pasado y futuro de la crisis ecosocial, el feminismo, las transiciones y el mundo del trabajo y la crisis de los recursos hídricos, ponencia esta última a cargo del relator especial de la ONU para los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, Pedro Arrojo.

Entre los ponentes, se encuentran la activista Yayo Herrero, quien estará a cargo de la ponencia inaugural, la catedrática de Filosofía Política y parte del Grupo de Investigación, Justicia e igualdad de la Universidad de Santiago de Compostela (USC), Maria Xosé Agra; o los referentes del ecologismo español Ernest García, Joaquim Sempere y José Manuel Naredo.

Además, al acto de clausura, programado para el sábado 26 a las 13.15 horas está previsto que acuda el secretario general de CCOO, Unai Sordo. La entrada es gratuita hasta completar aforo. La inscripción puede realizarse en la web de la Fundación 1º de Mayo --1mayo.ccoo.es--.