El Gobierno de Aragón inicia el procedimiento para declarar BIC inmaterial el Cipotegato de Tarazona

El Cipotegato de Tarazona. - GOBIERNO DE ARAGÓN.

ZARAGOZA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón ha iniciado el procedimiento para declarar 'El Cipotegato de Tarazona' bien de interés cultural inmaterial. La incoación del expediente se publicará este jueves, 27 de agosto, en el Boletín Oficial de Aragón (BOA), de acuerdo con lo establecido en la normativa autonómica.

A partir de ese momento comenzará a computarse el plazo máximo de 18 meses para su resolución. La publicación tendrá lugar en una fecha especialmente significativa para Tarazona, ya que el 27 de agosto marca el inicio de sus fiestas mayores en honor a San Atilano y la aparición del Cipotegato, protagonista de uno de los rituales festivos más representativos de la comunidad.

Esta celebración constituye el punto de partida de unas fiestas en las que el Cipotegato participa también en diferentes actos de carácter religioso y ceremonial.

Entre ellos destacan la misa solemne y la procesión de la reliquia de San Atilano, así como la tradicional ofrenda a la Virgen del Río.

Según recoge el expediente de declaración, el Cipotegato es "uno de los principales símbolos identitarios de la comunidad turiasonense".

La documentación también lo reconoce como "un bien patrimonial de primer orden, depositario de tradiciones, significados y asociaciones culturales de gran profundidad histórica".

La solicitud de declaración, así como la documentación y estudio del bien, fue realizada por la Fundación Tarazona Monumental, cuyo objetivo es la conservación y promoción del patrimonio cultural de la ciudad.

La figura del Cipotegato y los actos vinculados a ella conforman, de este modo, una manifestación cultural estrechamente ligada a la historia, la identidad y las tradiciones de Tarazona.

Su continuidad a lo largo del tiempo y su relevancia para la sociedad turiasonense justifican el inicio del procedimiento para su reconocimiento como bien de interés cultural inmaterial.

PROCEDIMIENTO

A partir del día siguiente a la publicación de la incoación en el Boletín Oficial de Aragón se abrirá un periodo de información pública de un mes. Durante ese plazo, cualquier persona física o jurídica podrá examinar el expediente en las oficinas de la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural o consultarlo de manera telemática a través de la sede electrónica del Gobierno de Aragón.

Asimismo, las personas y entidades interesadas podrán formular durante ese mismo periodo las alegaciones que consideren oportunas antes de que continúe la tramitación del expediente, que deberá quedar resuelto dentro del plazo máximo establecido.