El Gobierno de Aragón reclamará daños y perjuicios por la demora en las obras del Hospital de Alcañiz

Publicado 16/12/2019 15:03:03 CET

La consejera de Sanidad anuncia que, en paralelo, se preparará la nueva adjudicación

TERUEL, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Aragonés de Salud (Salud) ha iniciado de oficio el expediente de resolución del contrato de obra para la construcción del nuevo Hospital de Alcañiz por demora e incumplimiento de los plazos parciales, que hacen presumir, razonablemente, la imposibilidad de cumplir con el plazo total de ejecución. La consejera de Sanidad, Pilar Ventura, ha anunciado que se va a reclamar una indemnización por daños y perjuicios.

Según ha detallado en declaraciones a los medios de comunicación, en su visita a las instalaciones educativas del Hospital Infantil y del Hospital Clínico de Zaragoza, en la misma notificación a la contratista, la UTE Nuevo Hospital de Alcañiz, formada por las empresas OHL y Dragados, se indica que se van a reclamarles daños y perjuicios por considerar "culpable" a la UTE por incumplimiento "grave".

Ventura ha apuntado que existe la posibilidad de que la UTE pretenda decir que la causa del incumplimiento es imputable la Administración. "Entra dentro de lo posible, pero nosotros tenemos muy claro que no es así", ha remarcado.

La consejera también se ha referido al aval que, "forzosamente, la legislación exige, que es el cinco por ciento del importe de la obra", para agregar que en el procedimiento administrativo se determinará "cuál es el importe de la indemnización que procede".

Ventura ha relatado que no ha sido posible llegar a un acuerdo con la contratista, después de que el pasado 4 de noviembre se les hiciera un requerimiento, tras el informe de la dirección facultativa "diciendo que si no se ponían medios ya, no solo los ordinarios, sino también excepcionales", no sería posible terminar la obra en el plazo de ejecución previsto en el contrato.

La adjudicación de las obras del nuevo Hospital de Alcañiz se produjo en junio de 2017 por un importe de 57,4 millones de euros y el plazo de ejecución era de 52 meses.

OBRA PARALIZADA

La consejera ha sostenido que la obra "está prácticamente paralizada" y "lleva un mes así", ya que "hay tres trabajadores" en ella. En concreto, ha apuntado que tras 22 meses, se ha ejecutado el 9,6 por ciento y se han dejado de invertir prácticamente 18 millones de euros por parte de la contratista.

Ventura ha contado que esta situación se ha producido porque la contratista ha estado haciendo propuestas técnicas "que han resultado totalmente inadmisibles", ya que "pretendían bien una modificación sustancial del objeto del contrato o propuestas de rebajar niveles de calidad de determinadas partes de la obra".

Ha incidido en que, ante esta demora, "había que actuar ya" porque "no ha habido manera de que se pusiera en marcha" la obra, para constatar que el plazo de ejecución era "bastante extenso, de 52 meses" y "hemos tenido estar mucho tiempo viendo que, aunque iba muy lento, había todavía posibilidades de finalizar la obra en plazo".

Por eso, no se ha actuado hasta que no ha llegado el momento en el que ha peligrado el plazo previsto de finalización y puesto que "estábamos empezando a entrar en una dinámica con la empresa de 'no lo hacemos' y 'no estamos en la obra'", "con la coacción que eso nos suponía al Gobierno" y "había que tomar decisiones".

Ha añadido que desde el Ejecutivo autonómico se ha pagado "lo escasísimo que han certificado de obra en todo momento" porque "hemos tenido el crédito presupuestario para hacerlo", de forma que "no han consumido" todo el crédito presupuestario disponible.

En concreto, ha dicho que se han pagado hasta ahora "cinco millones y tenían que ser 23 a estas alturas", para remarcar que solo se va a abonar lo que se haya ejecutado, aunque haya más cuantía presupuestada.

PLAZO DE ALEGACIONES

Ventura ha indicado que este lunes se ha notificado a la contrata el inicio del expediente de resolución y ahora esta dispone de un plazo de diez días para hacer alegaciones.

A su entender, "lo normal es que sea un procedimiento con oposición" y ha advertido de que la tramitación administrativa de este expediente será "compleja" ya que requiere de informes de la dirección general de Servicios Jurídicos del Gobierno de Aragón, de la Intervención General y es preceptivo el dictamen del Consejo Consultivo.

Ha apostillado que hay un plazo "máximo" de seis meses para concluirlo "y nos gustaría resolverlo antes", si bien también ha vaticinado que, una vez concluya el procedimiento administrativo, "lamentablemente, me temo que termine en los tribunales".

NUEVA ADJUDICACIÓN

La consejera ha anunciado que, en paralelo, irán preparando la nueva adjudicación, que "no se podrá realizar hasta que no se resuelva el contrato actual", ha advertido.

Ha reconocido que la situación es "tremendamente lamentable" y va a "dilatar" el proceso de finalización del hospital, pero la voluntad del Gobierno de Aragón de hacer esta infraestructura sanitaria es "firme".

"Queremos terminarlo" y, a su entender, "todavía daría tiempo" para realizarlo en el plazo previsto, "pero poniendo recursos excepcionales para compensar todo este retraso".

EXPEDIENTE DE RESOLUCIÓN

Además de no cumplir con los plazos de tiempo, el expediente emitido por el Salud incluye el "incumplimiento de otras obligaciones contractuales por parte del contratista consideradas esenciales, como el pago a subcontratistas o la adscripción de los medios materiales y personales propuestos y valorados en su oferta".

La resolución ha sido notificada este lunes a la contratista, la UTE Nuevo Hospital de Alcañiz formada por las empresas OHL y Dragados, para que dispongan del trámite de audiencia en un plazo de diez días naturales a partir de este martes, según ha informado el Departamento de Sanidad del Gobierno aragonés.

En dicha resolución se pone de manifiesto que la adjudicataria tan solo ha ejecutado obra por importe de 5,4 millones de euros (un 9,5% del total de la misma), cuando debería haberse ejecutado obra por un importe de 23 millones de euros, lo que supone una inejecución de casi 18 millones de euros en el contrato.

Tras el último requerimiento a la UTE, el pasado 4 de noviembre, para dotar a la obra de suficientes medios personales y materiales para recuperar el plazo de ejecución se ha constatado, en las visitas técnicas de la Dirección de Obra del SALUD, que no se han puesto los medios requeridos, lo que "permite presumir razonablemente la imposibilidad de cumplir con el plazo total para la construcción de la infraestructura sanitaria".