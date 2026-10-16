El Gobierno de Zaragoza cuestiona que el PSOE "ignore" que el paseo Independencia acoge espectáculos

Desfile de las peñas recreativas por el Paseo de la Independencia durante las Fiestas del Pilar. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Zaragoza ha cuestionado que el PSOE "ignore" que el paseo de la Independencia y el centro de la ciudad acojan actos durante las fiestas del Pilar y que, además, tienen una gran acogida por los ciudadanos y visitantes.

De esta forma ha replicado a las críticas de los socialistas que consideran que el modelo del PP de las fiestas del Pilar propician el consumo frente al modelo de fiesta popular que prefiere el PSOE.

Desde el Gobierno de Zaragoza han recordado que más de 2,3 millones de participaciones en las actividades festivas y una ofrenda de flores que ha reunido a cerca de medio millón de personas entre oferentes y público 2demuestran precisamente lo contrario".

"Resulta sorprendente" que el PSOE realice estas afirmaciones siete días después del inicio de las fiestas, ignorando que el paseo Independencia --que ponen como ejemplo-- ha acogido actividad desde el primer día, con el desfile de Interpeñas y Unión Peñista, la ofrenda de flores, la ofrenda de frutos y el Rosario de Cristal, ha enumerado el Gobierno de Zaragoza.

Desde el 14 de octubre acoge también Paseo Escena --programación de artes escénicas y danza-- que ha reunido a casi 1.000 personas en su primera jornada y que todavía tiene por delante siete espectáculos hasta el domingo, 18 de octubre.

Esta misma tarde, a las 18.00 horas, la compañía francesa Paris Bénarès recorrerá el paseo con dos animales gigantes en su espectáculo de gran formato "L'oisoh et le chamoh".

Además, este jueves 6.000 personas han participado en el Arrejuntamiento Peñista y durante todas las fiestas han actuado en el paseo grupos y artistas autorizados.

A ello se suman los 48.000 visitantes del nuevo Mercado de Otoño de la plaza Aragón y el estreno la tarde de este viernes del escenario de música folk "De Raíz" en la plaza Salamero, a escasos metros de paseo de la Independencia.

"La realidad de las calles y los datos de participación contradicen las críticas del PSOE", ha zanjado el Gobierno de Zaragoza al tiempo que ha lamentado que se "intente politizar de nuevo unas fiestas que están registrando una extraordinaria acogida y que los zaragozanos están disfrutando de forma multitudinaria".